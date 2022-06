https://mundo.sputniknews.com/20220615/hermana-solta-el-reloj-encuesta-revelo-porque-las-mujeres-eligen-no-ser-madres-1126825279.html

"Hermana soltá el reloj": encuesta reveló porqué las mujeres eligen no ser madres

Una campaña argentina pone sobre la mesa la presión social a las mujeres para ser madres y asumir diversas responsabilidades antes de los 35 años.

Cuando una mujer confiesa que no quiere ser madre, puede parecer extraño. Puede tomar por sorpresa a algunas personas e incluso pensar que tiene algún problema. Lo cierto es que, en los últimos años, cada vez más se animan a confesar que no sienten deseo de tener hijos o hijas, y eso viene de la mano de las nuevas generaciones que asumen su decisión yendo contra ciertas concepciones sociales históricas.Por primera vez se presenta en Argentina una encuesta sobre la percepción de la maternidad, a mujeres de entre 18 y 65 años.Fueron más de 10.000 las encuestadas, el 52% de ellas eran madres. Esta iniciativa de la organización Mujeres que no fueron tapa, brinda algunos resultados interesantes, y sobre eso dialogamos con Lala Pasquinelli, fundadora de la organización.¿Por qué el 47% de las mujeres encuestadas decidieron no ser madres? Los resultados primarios de la encuesta relevaron cuatro motivos principales: no quieren perder su libertad, no quieren tener la responsabilidad de criar a un hijo o hija, ven a otras mujeres ser madres y no quieren eso para ellas, y por último, no quieren traer a otro ser humano al mundo en este contexto de crisis climática ambiental.Entre el 52% de mujeres encuestadas que son madres, la mitad confesó que lo hizo por deseo o decisión propia. El resto, fue porque quedó embarazada, porque consideró que tener hijos era el siguiente paso en sus vidas, que la iba a complementar como pareja o nunca se lo cuestionó.“Las mujeres cada vez somos viejas más jóvenes y esta idea de que la belleza y la deseabilidad en la mujer empieza a declinar a partir de los 18 años, siendo que nosotras somos valoradas particularmente por nuestra apariencia física en la sociedad, entonces a partir de ese momento empezamos a perder valor”, indicó Pasquinelli.A esto se suma la concepción social de que, a los 35 años, la mujer debe ya ser madre, haber terminado la carrera, trabajar de lo que una estudió, "tener la familia, el perro, viajar. ¿Qué consecuencias tiene esta presión para hacer todo esto tan rápido en nuestras vidas?, más allá que pone en riesgo nuestra salud física y mental", cuestionó Pasquinelli.Con esta campaña, la organización social feminista busca reflexionar y poner en debate estos temas.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

