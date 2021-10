https://mundo.sputniknews.com/20211029/licencia-por-maternidad-los-paises-que-mas-y-menos-la-ofrecen-en-america-latina-1117694613.html

Licencia por maternidad: los países que más y menos la ofrecen en América Latina

El primer año de vida de los niños y niñas juega un papel clave en su desarrollo. Los expertos en infancia recomiendan a los padres pasar el mayor tiempo... 29.10.2021, Sputnik Mundo

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) asegura que cuanto más tiempo de licencia de maternidad, paternidad y permisos parentales se otorguen, las condiciones de desarrollo de los niños y niñas serán mejores, tanto a nivel mental como emocional. También asegura que mejorará el bienestar económico de las familias, y reducirá el estrés de las madres."La protección de la maternidad y la paternidad es un derecho humano y un elemento indispensable de las políticas integrales del trabajo y la familia que promueven no sólo la salud materna e infantil y el bienestar de las familias, sino también la igualdad de género", explica.Por ello, Unicef recomienda a los países otorgar licencias de maternidad remunerada por 18 semanas y un mínimo de 14 —tal como lo establece el Convenio sobre la Protección de la Maternidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)—. También, Unicef y la Organización Mundial de la Salud promueven al menos seis meses de lactancia.Sin embargo, según el último estudio sobre el tema en América Latina —publicado por Unicef en julio de 2020—, son pocos los países que cumplen con la recomendación de 18 semanas de licencia por maternidad, y solo cuatro ofrecen algún tipo de permiso parental, que pueden tomar cualquiera de los progenitores, según la conveniencia.Además, la mayoría de los países de la región "no logra estimular la corresponsabilidad de los padres a través de sus políticas de licencia", asegura Unicef.Por otra parte, a las parejas del mismo sexo "no se les suelen reconocer explícitamente sus derechos", excepto en el caso de Uruguay, que establece claramente su cobertura en distintas situaciones de crianza —biológica o por adopción—, indica el estudio.Licencia por maternidad en América LatinaSolo seis países de la región otorgan 18 semanas o más de licencia maternal. Colombia, Cuba y Paraguay alcanzan el mínimo recomendado; mientras que Brasil y Venezuela son destacados por Unicef por la duración de la licencia remunerada, que puede llegar a los seis meses.Por el contrario, nueve de los 24 países de la región estudiados por Unicef no llegan a otorgar las 14 semanas mínimas de licencia maternal remuneradas determinadas por el Convenio de la OIT.En la región —excepto en Guyana, que paga el 70%—, el salario total de los padres trabajadores está garantizado.Lista de países de menor a mayor licencia maternal otorgadaLicencia de paternidad en América LatinaEn la región, solo 17 países ofrecen licencia por paternidad, la mayoría (nueve) disponen de solo cinco días o menos. Venezuela y Paraguay son los que más beneficios ofrecen: dos semanas pagadas.Aunque Brasil tiene un máximo de 20 días, el beneficio es únicamente para los trabajadores de las empresas que forman parte del Programa Empresa Ciudadana y las entidades del sector público.Siete países no ofrecen ninguna licencia: Belice, Costa Rica, Cuba, Guyana, Haití, Honduras y Jamaica.Lista de países de menor a mayor licencia paternal otorgadaLicencias parentales en América LatinaChile, Cuba, Ecuador y Uruguay son los únicos países que implementan licencias parentales.No obstante, Unicef señala que los datos comparativos de cobertura en materia de prestaciones por maternidad "son extremadamente escasos", y que de acuerdo al último Informe Mundial sobre la Protección Social de la OIT (2017-19), Uruguay "es el único país que ha alcanzado la cobertura universal de las prestaciones económicas por maternidad".

