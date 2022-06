https://mundo.sputniknews.com/20220615/asi-es-sofia-la-hija-de-gustavo-petro-que-toma-protagonismo-en-las-elecciones-de-colombia-1126826597.html

Así es Sofía, la hija de Gustavo Petro que toma protagonismo en las elecciones de Colombia

Así es Sofía, la hija de Gustavo Petro que toma protagonismo en las elecciones de Colombia

Con solo 20 años, Sofía Petro es una de las hijas más jóvenes del candidato a la Presidencia de Colombia por el Pacto Histórico. La joven regresó de París... 15.06.2022, Sputnik Mundo

El candidato a la Presidencia de Colombia Gustavo Petro tiene cinco hijos: Andrés, Andrea, Nicolás, Sofía y Antonella. Si bien no todos los acompañan activamente en su campaña, una comienza a destacarse como una figura relevante en el camino de su padre hacia la Casa de Nariño: Sofía Petro Alcocer, que con 20 años no ha dudado en alzar su voz contra las propuestas de Rodolfo Hernández y convocar en medios internacionales a votar por su padre."Estamos conociendo quién es verdaderamente Rodolfo Hernández y no podemos dejar que sea presidente. Creo, a mi parecer, que si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado", advirtió Sofía Petro en una entrevista con El País de Madrid. La repercusión de la nota, interpretada por el comando de Hernández como una supuesta amenaza, puso a la joven en el centro del debate político a escasos días de los comicios.Sofía nació en el año 2002, fruto de la relación que el líder del Pacto Histórico tiene desde el año 2000 con su actual pareja, Verónica Alcocer. Fue la primera hija de la pareja, que en 2008 también trajo al mundo a Antonella.El gusto de Sofía por la política es evidente. Apenas terminada la Secundaria, la joven se radicó en París —donde ya viven sus hermanos mayores Andrea, por parte de padre, y Nicolás Alcocer, por parte de madre— para estudiar Ciencias Políticas, becada por una universidad francesa. Esa parece ser su pasión, aunque en la entrevista con El País de Madrid se encargó de poner en duda que su futuro esté en la "política profesional" de Colombia.Estudiar en París le valió estar en el ojo de la polémica desde sus tempranos 18 años. En 2020, la joven debió salir a los medios a responder a una columna de opinión que la cuestionaba por estudiar en Europa siendo la hija de un político de izquierda. "Ser socialista no significa querer que todos vivamos en la pobreza, en ningún caso se busca empobrecer al rico sino enriquecer al pobre, siguiendo el lucero de la igualdad entre todos y todas. Por ende, no es incoherente que la hija de un político de izquierda tenga la oportunidad de estudiar en el extranjero", escribió en ese entonces.Aquel episodio también evidenció las dificultades que ser la hija de una de las principales figuras del progresismo en Colombia. En la misma columna de opinión, Sofía Petro explicó que prefirió estudiar en el exterior "por motivos mucho más personales originados por la agitada vida política del país de la cual mi padre hace parte y que, queriéndolo o no, ha envuelto a mi familia en una nebulosa de presiones y agresiones constantes".La joven no dudó en afirmar que, por ser la hija de Gustavo Petro, ha afrontado insultos, amenazas, acoso a su familia y hasta "sexualizaciones" de su imagen siendo incluso menor de edad, durante la campaña para las elecciones de 2018.Algo cambió de cara a la campaña de 2022, cuando la joven decidió comenzar a tener un papel más activo detrás de la candidatura de su padre. Su plataforma preferida son las redes sociales, especialmente Twitter, donde supera los 117.000 seguidores, pero también en TikTok, perfil que inauguró en mayo de 2022 con una publicación dirigida específicamente a los jóvenes colombianos que votaron por primera vez.Lejos de alejarse de las polémicas, ahora Sofía las enfrenta con argumentos. Apenas pasada la primera vuelta, Sofía comenzó a brindar entrevistas en las que siempre buscó rechazar noticias falsas sobre su padre, como cuando rechazó la hipótesis del senador Jorge Robledo de que Petro había nacido en Ciénaga de Oro, Córdoba, como el candidato asegura o como cuando acalló las críticas por el supuesto alto precio de una blusa que utilizó, explicando que había sido confeccionada a mano por una familia de la etnia indígena emberá en el marco de un proyecto de asistencia a desplazados.La militancia feminista es otro de los pilares del pensamiento de Sofía Petro. No solo porque se define como "feminista y progresista" en sus redes sino porque lleva adelante el proyecto 'Conócelas', un canal de Youtube en el que entrevista a mujeres lideresas colombianas.Su defensa de los derechos de las mujeres la lleva también a hacer una fuerte oposición a las ideas de Rodolfo Hernández, señalado en varias ocasiones por sus comentarios sexistas o misóginos. Uno de sus últimos videos de TikTok invita con un baile a las jóvenes colombianas a votar en contra de Hernández: "Las invito a un futuro lindo…que no nos falten el respeto. Vamos a decidir este 19 de junio contra el machismo, por un cambio"."Creo que ya no solo se trata de participar sino también de decidir qué Colombia queremos porque creo que las mujeres tenemos que ocupar todos los espacios que queramos, porque creo que el planeta no aguanta cuatro años más sin intentar revertir el daño que hemos causado hasta el día de hoy; porque creo en la decencia y creo en la paz, este 19 de junio mi voto es por Gustavo Petro y Francia Márquez", aseveró en otro TikTok.Sofía Petro también se ha mostrado cercana a Francia Márquez y es que la hija del candidato comparte el perfil feminista, ambientalista y de lucha social de la compañera de fórmula petrista. Entrevistada porEl País, Sofía reconoció que buscó convencer a su padre para que Márquez fuera su compañera de fórmula. "Presioné y di mi opinión de que no había otra persona que no fuera Francia para ese puesto y para el puesto que ella quisiera", respondió.La joven reconoció, a partir de ese episodio, que Petro suele escuchar sus opiniones políticas, a pesar de definirlo como un hombre "muy terco".

