"Drogas gratis" a los adictos: la sorpresiva propuesta de Rodolfo Hernández en Colombia

La propuesta del candidato colombiano Rodolfo Hernández de entregar 'drogas gratis' a los adictos como forma de combatir el narcotráfico se convirtió en uno de los puntos más polémicos de cara a la segunda vuelta electoral del 19 de junio.Hernández, candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, sorprendió durante la campaña con una forma de entender la lucha contra el narcotráfico diferente al paradigma de guerra contra las drogas aplicado en las últimas décadas en Colombia.Según explicó durante una de sus recorridas, Hernández cree que el consumo de drogas debe enfrentarse "con capitalismo, no es con plomo o con más violencia; no es decretándole a la gente que haga un enfrentamiento en desigualdad de condiciones".A partir de ese principio, Hernández diseñó un plan basado en entregar la droga de forma gratuita a los adictos, evitando que recurran al mercado ilegal. El candidato llegó a plantear su idea al embajador estadounidense en Colombia, Phillip Goldberg, durante un encuentro que mantuvo con el diplomático.Luego de la reunión, Hernández contó que puso al embajador de sobreaviso sobre cuál sería el criterio para tratar a los adictos a las drogas durante un eventual Gobierno suyo."Resulta que un adicto a la droga es un enfermo y quien cura las enfermedades es responsabilidad del Estado", planteó Hernández. Según el candidato, el Estado colombiano debería "hacer un barrido estadístico y de reconocimiento de quiénes son" antes de comenzar a entregar la droga.La propuesta del candidato implica, efectivamente, distribuir entre los 'adictos' relevados por el Estado, la droga que consumen de forma gratuita. Según Hernández, eso lograría que las personas dejen de recurrir al narcotráfico para hacerse de las sustancias.Según Hernández, su idea es "la única manera" de atacar el narcotráfico porque "si no compran porque se la regalan, la oferta se acaba y se acabó la droga".En plena campaña de cara a la segunda vuelta, la idea de Hernández encontró un rápido cuestionamiento en su competidor de cara a la Presidencia, el izquierdista Gustavo Petro."Entregar drogas regaladas indiscriminadamente es una de las propuestas más locas que he escuchado", escribió en su cuenta de Twitter el líder del Pacto Histórico.Petro esbozó una idea de lo que para el candidato debe ser el primer paso en la lucha contra las adicciones. "La mitigación de daños por consumo de drogas comienza por una amplia política de educación preventiva en los colegios", propuso.

