Seguridad, economía, Venezuela: ¿qué ideas diferencian a Petro y Hernández?

Seguridad, economía, Venezuela: ¿qué ideas diferencian a Petro y Hernández?

Los colombianos deberán elegir el 19 de junio entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, dos candidatos que aparecen como opuestos en sus ideas en varias áreas...

La primera vuelta electoral del 29 de mayo parece haber expresado el deseo de los colombianos por un cambio en la política local. Así, a la derrota del uribismo —el candidato apoyado por Álvaro Uribe, Sergio Fajardo, fue relegado al tercer lugar— se le sumó el pasaje a segunda vuelta de dos candidatos cuyas propuestas se presentan como opuestas.Por un lado, los colombianos podrán elegir por Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y senador de la República, que obtuvo alrededor de 8,5 millones de votos, un 40,32% de las preferencias en la primera vuelta.En la acera de enfrente se encuentra Rodolfo Hernández, empresario y exalcalde de Bucaramanga que alcanzó 5,9 millones de votos, 28% del total. Considerado un outsider, alcanzó el balotaje con un marcado discurso anticorrupción y será apoyado por la derecha empresarial y el uribismo político.El balotaje se prevé como el más reñido de la historia política reciente y las distintas encuestas pronostican una definición con no más de 100.000 votos de diferencia en un universo electoral de 42 millones de colombianos.A continuación, presentamos algunas de las principales diferencias y similitudes de las dos candidaturas de cara a los comicios finales por la presidencia de Colombia.EconomíaLa próxima administración presidencial colombiana —sea Petro o Hernández—, tendrá que lograr acuerdos en el Poder Legislativo que le permitan llevar a cabo una agenda económica de reformas, en un contexto donde ninguno de los candidatos contará con mayorías parlamentarias.El nuevo presidente tendrá la difícil misión de hacer frente a la creciente inflación, un elevado déficit fiscal (6,2% del PIB) y atender las demandas populares de las grandes mayorías del país: desigualdad, desempleo, reforma del sistema de pensiones y el desarrollo energético.La candidatura de Hernández se caracterizó por no tratar en profundidad ninguno de sus aspectos programáticos. Las propuestas económicas no fueron la excepción y el candidato no ahondó en demasía en lo que respecta a propuestas económicas.El candidato sorpresa de la primera vuelta, presentó un programa de gobierno con 35 ejes temáticos y más de 100 líneas de trabajo concentradas en cinco ejes: Seguridad, Justicia, Economía, Medio Ambiente y Salud.El capítulo 'Economía' habla de disminuir la evasión del IVA o, más concretamente, bajar el IVA al 10% —casi la mitad de la alícuota actual— y eliminar este impuesto de la canasta de productos esenciales del hogar.Hernández ganó adeptos entre los descontentos con la tradicionalidad de la política con propuestas como lanzar una reforma burocrática para eliminar cargos "que no sirven" y destinar esos recursos al gasto social, tanto como exenciones tributarias para el emprendedurismo y las obras públicas.A diferencia de su contrincante, Gustavo Petro ha expuesto y debatido su plan económico en todo tipo de instancias durante la campaña, el cual se centra en tres ejes generales: reforma del sistema tributario, de pensiones y reforma agraria.Petro propone una reforma al sistema tributario en búsqueda de gravar a los ingresos más ricos del país con el fin de financiar programas sociales como los pagos de la mitad de los salarios mínimos para los colombianos de la tercera edad que no acceden a ningún tipo de ingreso económico.También propone la revisión de los tratados de libre comercio y que el Estado ofrezca empleo a quienes no lo encuentran en el sector privado.La plataforma electoral de Petro plantea el objetivo de sumar a la producción de alimentos y a la agricultura campesina, señalando que existen alrededor de tres millones de hectáreas destinadas a ganadería extensiva o sin uso alguno.En ese sentido, Petro se plantea "reducir las desigualdades en las condiciones de vida de las poblaciones rurales, respecto a las urbanas" y aplicar "los instrumentos previstos en la Constitución y la Ley para poner en práctica la función social de la propiedad y la democratización del acceso a la tierra".Petróleo y energíaEn cuanto a la actividad petrolera, Hernández se inclina a dar el visto bueno para más exploraciones."Promover cambios proyectados a 2030 para alcanzar un autoabastecimiento energético, incrementando el nivel de reservas de petróleo y gas, mediante un proceso ampliado de nuevas exploraciones", reseña el plan de gobierno de Hernández.El candidato de izquierda aseguró oponerse de forma tajante a la práctica del fracking o fracturación hidráulica para las prospecciones en búsqueda de crudo.El senador y exalcalde bogotano ha asegurado que su primera decisión como presidente será "el cese de la contratación de exploración de petróleo en Colombia".El candidato de Pacto Histórico se ha mostrado como un convencido defensor de la transición energética hacia energías limpias y renovables como el hidrógeno verde, poniendo el acento en la capacidad de Colombia de ser líder regional en su producción.De todos modos, Petro pretende conservar los casi 150 contratos vigentes para buscar nuevas reservas de crudo, pensando en sustituir a largo plazo al sector responsable de la tercera parte de las exportaciones del país con unos 13.500 millones de dólares en 2021.SeguridadFiel a su discurso anticorrupción, propone revisar el escalafón de ascenso de fiscales y jueces con el fin de transformar el aparato judicial colombiano a través de un sistema de exámenes y calificaciones, como también de destituciones judiciales.A la vez propone un sistema de reparación, mediante el que el 20% del dinero recuperado de la corrupción sea destinado a los ciudadanos que denuncien las prácticas corruptas.En materia de seguridad, Petro propone un cambio paradigmático en el entendimiento de las Fuerzas Armadas, de seguridad y de orden, de acuerdo a un enfoque de seguridad basado en la eliminación del concepto de 'enemigo interno' fomentado durante el uribismo.Acuerdos de PazAmbos candidatos se han mostrado a favor de profundizar los Acuerdos de Paz alcanzados con las exFARC durante la administración de Juan Manuel Santos (2010-2018) y extenderlos hacia sus disidencias. También proponen alcanzar acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).VenezuelaTanto Petro como Hernández priorizan el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas con Venezuela, suspendidas desde 2010 a partir de las acusaciones del entonces presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) contra el expresidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) de albergar células de guerrillas de las FARC y el ELN en territorio venezolano.

elecciones presidenciales en colombia (2022), colombia, gustavo petro, rodolfo hernández, política, elecciones presidenciales, balotaje