Bailes, memes y 'challenges': así son los candidatos a presidir Colombia en TikTok

Bailes, memes y 'challenges': así son los candidatos a presidir Colombia en TikTok

Los principales candidatos hacia la Presidencia de Colombia Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández no han descuidado el contacto con los jóvenes... 27.05.2022

La popularidad de TikTok entre los jóvenes latinoamericanos hace que la red social ya sea inevitable para cualquiera que pretenda convertirse en presidente, aun cuando pertenezcan a generaciones aparentemente alejadas de la red social del momento. En Colombia, los principales aspirantes a la Casa de Nariño han sabido desplegar sus campañas también a través de los vídeos cortos, clips y 'desafíos'.Gustavo PetroGustavo Petro ha sido, durante toda la campaña, el candidato líder en todas las encuestas de intención de voto. Y si bien su campaña se ha centrado en explicar sus propuestas para instalar un cambio en la política colombiana y desmentir noticias falsas en su contra, no se ha privado de desplegar su costado más informal y divertido en su perfil de TikTok.Por eso no es raro que en los videos se muestre en actividades más informales como, por ejemplo, bailar con sus simpatizantes.Entre los tópicos frecuentes de su cuenta están los videos dedicados a su esposa, Verónica Alcocer García, para resaltar el amor que ambos se tienen.Petro también utiliza a su favor una tendencia típica de TikTok: los challenges o 'desafíos'. En su versión del #PetroChallenge, el candidato invitó a sus seguidores a subir vídeos haciéndole preguntas o explicando las razones por las que darían su voto al candidato del Pacto Histórico.Federico 'Fico' GutiérrezFederico 'Fico' Gutiérrez, candidato por la coalición Equipo por Colombia, utiliza su perfil de TikTok para llegar a los jóvenes colombianos. Con música pop de fondo, el candidato aprovecha para presentarse en pocas palabras.Los perfiles de TikTok son una buena oportunidad para que los candidatos hagan publicaciones no tan centradas en sus programas y sí en aspectos de su vida que puedan resultar simpáticos. En el caso de Gutiérrez, su amor por los perros.Jugar con unos niños al fútbol también puede ser un contenido típico para la red social.Rodolfo HernándezRodolfo Hernández, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción y sorpresa de la campaña, es el que más audaz se ha mostrado, al punto de definirse a sí mismo como "viejito pero sabroso" en su biografía.El 'inge', como le dicen por su profesión de ingeniero, utiliza reiteradamente el recurso de colocar su rostro en fragmentos de películas o videos humorísticos. Uno de los más extraños es el que utiliza escenas de la película Forrest Gump.El crecimiento en las encuestas de Hernández le dio material para hacer más y más memes. Uno de ellos, colocando su rostro sobre una imagen del clásico videojuego Super Mario Bros.Si bien dice poco sobre lo que puede pasar en los comicios, una comparación entre la popularidad de las cuentas también muestra a Petro con una ventaja considerable sobre los demás. Es que el líder del Pacto Histórico supera los 714.000 seguidores, mientras Hernández ronda los 450.300. 'Fico' Gutiérrez cuenta con 111.000 seguidores.

