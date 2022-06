https://mundo.sputniknews.com/20220610/boric-y-fernandez-se-hicieron-sentir-en-una-deslucida-cumbre-de-las-americas-1126582351.html

Boric y Fernández se hicieron sentir en una deslucida Cumbre de las Américas

El evento realizado en EEUU será recordado por las ausencias de mandatarios y también por las posturas de los líderes presentes. En otro orden, organizaciones feministas de Uruguay se movilizan en contra del archivo de 300 denuncias de delitos sexuales. Estas y más noticias en esta edición de 'En órbita'.

La decisión de la Administración de Joe Biden de excluir de la Cumbre a Cuba, Nicaragua y Venezuela, bajo el argumento de que sus gobiernos no son democráticos, generó rechazo por parte de importantes líderes regionales.Presidentes como el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el boliviano Luis Arce o la hondureña Xiomara Castro, se negaron a concurrir a la cita en Los Ángeles del 6 al 10 de junioPara la especialista, más allá del aspecto político y sus polémicas, se pueden destacar algunos resultados obtenidos en los foros alternos a la Cumbre. A modo de ejemplo, resaltó "buenos aspectos en reuniones con respecto a las telecomunicaciones, de inclusión digital y de organizaciones civiles".Contreras destacó el discurso de Alberto Fernández, presidente argentino, y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el cual reforzó el mensaje del mandatario de México en su crítica a EEUU por vetar del evento a naciones por diferencia políticas."AMLO decidió no asistir, en respuesta a la no invitación a otros países [por parte de EEUU]. Y por el lado de Fernández, se sabe de la afinidad con su par mexicano", señaló la experta.La analista reflexionó sobre el panorama que dejó la Cumbre en el continente y agregó que el evento sirvió de carta de presentación de algunos mandatarios."En el caso de Chile, resulta en la entrada de lo que se considera como 'la nueva izquierda'. Se pone mucha atención sobre el posible liderazgo de Gabriel Boric. Creo que es la figura con mayor potencial", manifestó Contreras. El joven mandatario también criticó la exclusión de naciones de la Cumbre.La analista económica y profesora universitaria se refirió al caso de Brasil: "más allá de las diferentes visiones [de varios mandatarios] con Bolsonaro, la fuerza económica de esta nación mantiene su liderazgo", manifestó Contreras.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— en Uruguay, organizaciones feministas se movilizan en contra del archivo de 300 denuncias de delitos sexuales. Para ello, dialogamos con la vocera de Resistencia Feminista, Patricia Totorica.Además, nos enfocamos en la alerta emitida por la agencia de alimentación de Naciones Unidas (FAO) sobre las duras consecuencias alimentarias mundiales, en relación con el conflicto en Ucrania y las sanciones a Rusia.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

