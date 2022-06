https://mundo.sputniknews.com/20220606/cuba-la-cumbre-de-las-americas-ya-es-un-fracaso-neoliberal-y-monroista-de-eeuu-1126334236.html

Cuba: "La Cumbre de las Américas ya es un fracaso neoliberal y monroista de EEUU"

Cuba: "La Cumbre de las Américas ya es un fracaso neoliberal y monroista de EEUU"

La Cumbre de las Américas que se celebra estos días en EEUU ya es un fracaso neoliberal y monroista que aísla y desconecta a EEUU de nuestra América, aseveró... 06.06.2022, Sputnik Mundo

El jefe de diplomacia cubana recordó que el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, ya anunció que no participaría en Cumbre de Los Ángeles si no se invitan todos los países."Se conocen presiones y chantajes", agregó.Este 6 de junio, Estados Unidos confirmó su negativa a invitar a los líderes de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas que comienza en Los Ángeles, según la cadena CNN."EEUU sigue preocupado por la falta de espacio democrático y la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela", comunica el medio citando a un alto funcionario de la administración estadounidense.Dicha decisión enfrentó críticas por parte de varios gobiernos de la región. Protestan quienes no van, pero también protestan, en solidaridad, otros países que decidieron bajarse, o pusieron su presencia en duda, como Bolivia, Guatemala, Honduras, San Vicente y las Granadinas. Así, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, informó durante su mañanera que no asistirá la Cumbre."No voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América. Creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos: la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberania de los países. No puede haber Cumbre de la Américas si no participan todos los países del continente americano", subrayó.Los líderes de Argentina y Chile, Alberto Fernández y Gabriel Boric, confirmaron su presencia en la cita, pero se sumaron al llamado de extender la invitación a todos. También estará en la cumbre el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro."Si hay una apertura en un momento de una crisis mundial porque hay deseos de algunos países de asistir, para hablar de los que nos une y dejar de lado los que nos desune, nosotros también estaríamos de acuerdo y más contentos de asistir", dijo el mandatario dominicano, Luis Abinader, otro de los que se sumó al repudio mexicano, a pesar de confirmar su presencia en el evento.

eeuu, méxico, cumbre de las américas, cuba, nicaragua, bolivia, brasil, andrés manuel lópez obrador