Rusia expresa preocupación por la cárcel "especial" de Ucrania para prisioneros

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Rusia expresó su preocupación por la cárcel "especial" de Ucrania para los prisioneros. 08.06.2022, Sputnik Mundo

La funcionaria también lamentó que el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, hasta la fecha no haya atendido la solicitud de la comisionada para los Derechos Humanos de Rusia de facilitar el acceso a los prisioneros en Ucrania."El Comité Internacional de la Cruz Roja no ha respondido hasta el momento a nuestra solicitud sobre el acceso a los prisioneros rusos en Ucrania", remarcó.Zajárova recordó que los funcionarios del Comité Internacional de la Cruz Roja y diputados ucranianos tuvieron la oportunidad de visitar a los prisioneros ucranianos recluidos en una de las prisiones de Donetsk.El 6 de junio la comisionada para los Derechos Humanos de Rusia, Tatiana Moskalkova, achacó a la Cruz Roja una actitud desigual hacia los prisioneros por su nacionalidad.Moskalkova indicó que los delegados de la Cruz Roja estuvieron presentes en la acería Azovstal cuando capitularon los militares ucranianos e incluso hicieron un registro de sus nombres, pero el organismo humanitario sigue sin responder a cuántos prisioneros rusos visitó en Ucrania y en qué condiciones se encuentran.Rusia inició el 24 de febrero una operación para "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania, en respuesta a las solicitudes de asistencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk para defenderse de los ataques de Kiev.Desde Moscú aclararon que la misión no estaba dirigida contra las instalaciones civiles, sino que buscaba mermar la capacidad bélica del Gobierno ucraniano.Las dos repúblicas acusaron a Ucrania de incrementar los bombardeos contra los civiles de Donetsk y Lugansk desde mediados de febrero tras recibir grandes cantidades de armas de Estados Unidos y otros países de la OTAN.Donetsk y Lugansk se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año.

