https://mundo.sputniknews.com/20220606/en-marcha-la-cumbre-de-las-americas-con-ausencias-e-incertidumbres-1126349874.html

En marcha la Cumbre de las Américas con ausencias e incertidumbres

En marcha la Cumbre de las Américas con ausencias e incertidumbres

El evento ocurre en un momento de "un debilitamiento del control de EEUU sobre países de la región", según el politólogo argentino Atilio Borón. En otro orden, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos rechazó la ley sobre el uso progresivo de la fuerza, que analiza la Asamblea Nacional de Ecuador.

2022-06-06T19:59+0000

2022-06-06T19:59+0000

2022-06-06T20:01+0000

en órbita

celac

gobierno de méxico

alberto fernández

andrés manuel lópez obrador

casa blanca

guillermo lasso

cumbre de las américas

nicaragua

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/spa/1126349874.jpg?1654545704

El Gobierno de Cuba cree que la Cumbre de las Américas aísla a EEUU, tras no ser invitado al evento, al igual que Nicaragua y Venezuela. La Casa Blanca argumentó que su decisión responde a la "falta de espacio democrático y la situación de los derechos humanos en estas naciones".Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó que no viajará. "Se aplicó la exclusión sin respetar la soberanía de los países. No puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente", agregó.De todas formas, adelantó que viajará a Washington en julio para reunirse con su homólogo de EEUU, Joe Biden, donde abordarán temas de integración regional.El experto se refirió a las posturas contra la Casa Blanca de naciones como Honduras, al ser este "un país vulnerable a EEUU por el tema de las remesas y las migraciones. Sin embargo, la actitud de la presidenta Xiomara Castro ha sido ejemplar".Borón destacó que la celebración de esta cumbre (del 6 al 10 de junio en Los Ángeles) llega en un momento muy complicado para Washington, "en medio de una transición hegemónica global tremenda, donde el viejo orden mundial se ha venido derrumbando estrepitosamente"."Se habla de la conformación de dos grandes bloques económicos: uno euroasiático y otro occidental, mientras la pobre América Latina navega en medio de esas corrientes tumultuosas", indicó el politólogo argentino.El último fin de semana, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue entrevistado por Borón para la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda de Argentina. Allí Maduro afirmó que las naciones excluidas de la cumbre estarán representadas por el mandatario argentino, Alberto Fernández.El analista manifestó que Fernández llegó a esta cumbre a cumplir con el mandato de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)."Fernández deberá llevar, más allá de la voz de Argentina, el mensaje de la Celac, con respecto a los bloqueos a países que deben terminar, o a las intimidaciones a las que se someten algunos gobiernos", señaló."La paranoia de EEUU con China no puede ser el hilo conductor de la relación entre los países latinoamericanos con Washington", lamentó Borón.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la situación generada en Ecuador a raíz del rechazo por parte de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, de la ley sobre uso progresivo de la fuerza. El texto es analizado actualmente por la Asamblea Nacional. Para ello, dialogamos con el ecuatoriano Henry Allán, licenciado en sociología y máster en Ciencias Políticas.Y además, Rusia expresó su molestia luego del fallido viaje del canciller Serguéi Lavrov a Serbia. Bulgaria, Montenegro y Macedonia del Norte negaron al avión de la diplomacia rusa pasar por su espacio aéreo.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

nicaragua

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

celac, gobierno de méxico, alberto fernández, andrés manuel lópez obrador, casa blanca, guillermo lasso, cumbre de las américas, nicaragua, venezuela