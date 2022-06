https://mundo.sputniknews.com/20220606/amlo-confirma-que-no-asistira-la-cumbre-de-las-americas-por-el-rechazo-a-cuba-y-venezuela-1126326833.html

AMLO confirma que no asistirá la Cumbre de las Américas pero tendrá un 'tête à tête' con Biden

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que no asistirá la Cumbre de las Américas que se celebra estos días en Estados Unidos porque la... 06.06.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

eeuu

cuba

venezuela

nicaragua

andrés manuel lópez obrador

cumbre de las américas

"Ya puedo informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la Cumbre. Va en mi representación y de Gobierno Marcelo Ebrard. No voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América", comentó durante su mañanera de este 6 de junio.Sin embargo, el presidente mexicano agregó que su par estadounidense, Joe Biden, es "buena persona" y explicó su decisión de no invitar a ciertos países con "muchas presiones de los republicanos" que se ejercen contra él "que tiene que ver con la comunidad cubana en Florida, EEUU"."Como vienen las elecciones [en EEUU] les tienen miedo porque amenazan de que si se logra una nueva política con Cuba o con cualquier país de América y ellos no están de acuerdo, entonces llaman a no votar por partidos, por candidatos y tienen mucha influencia", explicó.No obstante, López Obrador informó que tiene planeada una visita a EEUU con el fin de reunirse con Biden.Hace unos días el titular del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental de la Administración Biden, Juan González, aseveró que el presidente estadounidense quiere que López Obrador asista a Los Ángeles, además de que tiene en cuenta la postura mexicana y mantiene conversaciones con el país en torno al tema. Además, González comentó que el desempeño de la Cumbre no afectará la cooperación existente entre Estados Unidos y los países de América Latina, en un escenario en que también países como Bolivia, Guatemala o Brasil han cuestionado la plataforma multilateral, de acuerdo con reportes de prensa.El funcionario estadounidense vaticinó un buen desenvolvimiento del encuentro regional incluso si los mandatarios de Bolivia y México, Luis Arce y López Obrador, respectivamente, desatienden la invitación.

méxico

eeuu

cuba

venezuela

nicaragua

