China: las sanciones antirrusas son incapaces de resolver la crisis ucraniana

China: las sanciones antirrusas son incapaces de resolver la crisis ucraniana

PEKÍN (Sputnik) — Las nuevas sanciones impuestas contra Rusia no alivian la situación en Ucrania, en tanto Europa y el mundo entero están pagando un precio... 06.06.2022

2022-06-06T09:33+0000

2022-06-06T09:33+0000

2022-06-06T10:30+0000

economía

china

ucrania

rusia

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

sanciones

📈 mercados y finanzas

"Los hechos muestran que la presión sancionista no es un método correcto de solución de la crisis ucraniana. Las amplias y no selectivas sanciones impuestas contra Rusia por algunos países no han aliviado en absoluto la situación en Ucrania, solo que han obligado a Europa y al mundo a pagar un precio muy alto", dijo el diplomático.También señaló que si la presión sancionista continúa, los habitantes de los países europeos chocarán con nuevas dificultades, tales como la inflación y el desempleo, y el mundo entero afrontará los problemas tan serios como las crisis energética y alimentaria.Además, la comunidad internacional debería respaldar los esfuerzos encaminados a resolver el conflicto en Ucrania, declaró el portavoz."Creemos que la comunidad mundial debería apoyar todos los esfuerzos para lograr una solución pacífica de la crisis, crear condiciones favorables para las negociaciones entre Rusia y Ucrania", dijo Zhao, al comentar la negativa de varios países a permitir que el avión del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, pasara por su espacio aéreo.El 5 de junio, transcendió que Bulgaria, Montenegro y Macedonia del Norte, países vecinos de Serbia, cerraron su espacio aéreo al avión de Lavrov, quien tenía previsto viajar a Belgrado.La primera ministra serbia, Ana Brnabic, afirmó que el presidente Aleksandar Vucic se veía obligado a ocuparse personalmente de cuestiones de logística relacionadas con la visita de Lavrov, programada para el 6 y el 7 de junio.A su vez, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, condenó la decisión, destacando que los países de la Unión Europea y la OTAN siguen arruinando sus relaciones con Rusia.La Unión Europea publicó en su revista oficial el contenido de su sexto paquete de sanciones, que estipula, en particular, ir introduciendo por etapas el embargo contra las importaciones del petróleo ruso, que se extenderá solo a los suministros por mar y no afectará el crudo que llega por el oleoducto Druzhba.Ese nuevo paquete de sanciones incluye también la desconexión del sistema SWIFT de los bancos rusos Sberbank, Rosseljozbank y Banco Crediticio de Moscú.

china

ucrania

2022

Noticias

