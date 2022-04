Alemania se enfrenta a una crisis energética y Putin lo predijo | Video

"No entiendo, ¿con qué se van a calentar? No quieren gas, no desarrollan la energía nuclear. ¿Van a utilizar leña para calentarse? Pero hay que ir a Siberia a por leña. También tienen que ir a Siberia a por leña, ¿entienden? Ni siquiera tienen leña", ironizó el entonces primer ministro ruso durante un foro celebrado en el 2010 con empresarios alemanes.