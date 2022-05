https://mundo.sputniknews.com/20220528/crisis-alimentaria-occidente-esta-provocando-la-hambruna-por-un-error-estrategico-1125953188.html

Crisis alimentaria: Occidente "está provocando la hambruna por un error estratégico"

Crisis alimentaria: Occidente "está provocando la hambruna por un error estratégico"

Lo afirma el director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Y es que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha empeorado una situación que ya era... 28.05.2022, Sputnik Mundo

TeléfonoEste jueves, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el primer ministro de Italia, Mario Draghi, han mantenido una conversación telefónica. "La crisis alimentaria que se avecina, y que ya está presente en algunos países africanos, tendrá proporciones gigantescas y terribles consecuencias humanitarias. El propósito de mi llamada telefónica a Putin fue para pedirle si se podía hacer algo para desbloquear el grano atascado en Ucrania", confesó Draghi.Aguilar hace un análisis de la situación. "Yo creo que aquí ha habido un error de cálculo estratégico de la OTAN que resulta chocante. ¿Es que nadie pensó en esto? Cuando se estaban discutiendo las propuestas de seguridad europea de Rusia [presentadas por Moscú en diciembre pasado] con la OTAN y los EEUU, ¿nadie pensó que si el conflicto escalaba se iban a producir estas situaciones? ¿Tan inútiles son?", se pregunta el experto.El analista se confiesa sorprendido, "porque parece, a menos que alguien me demuestre lo contrario, parece que efectivamente no lo pensaron. No lo sé. ¿Pensarían que Rusia iba a darles el gas gratis y que además les iba a ofrecer todos los granos del mundo? Pues estáis planteando una guerra, ¿qué esperáis?"La falsedad sobre la crisis alimentariaEl comunicado del Kremlin tras la conversación entre Putin y Draghi, apunta que al señalar que las acusaciones contra Rusia de los problemas de suministro de productos agrícolas a los mercados mundiales son infundadas, Vladímir Putin achacó las dificultades encontradas a fallos en las cadenas de producción y logística, así como a las políticas financieras de los países occidentales durante la pandemia de coronavirus. El texto precisa que la situación empeoró también debido a las restricciones antirrusas impuestas por EEUU y la UE.Draghi le trasladó a Putin que una primera iniciativa podría ser una posible colaboración entre Rusia y Ucrania para desbloquear los puertos en el Mar Negro, "donde se almacenan muchos millones de quintales de trigo", según el premier italiano, a lo que Putin respondió que esos millones de trigo "no son suficientes para solucionar la crisis alimentaria porque las necesidades son mayores, pero sostengo que es importante exportar el trigo atascado en los puertos antes de que se pudra", de acuerdo a la versión de Draghi sobre las palabras del mandatario ruso.Al respecto, Putin insistió en que Rusia está dispuesta a contribuir a la superación de la crisis alimentaria mediante la exportación de cereales y fertilizantes, siempre que Occidente levante las restricciones, según el comunicado del Kremlin.Aguilar reflexiona acerca de esta situación. "Hay una falsedad con la cual intentan [EEUU y la UE] en su guerra mediática, culpar de nuevo a Rusia. Efectivamente se avecina una crisis alimentaria muy grave. Pero no porque no salga el grano de Ucrania: la crisis alimentaria viene por una serie de factores que se han ido acumulando estos años, entre los cuales, el de la sequía en algunos países no es pequeño, y que hace que el precio internacional de los granos y de los fertilizantes haya aumentado. La guerra ha hecho aumentarlos más sí, pero el problema ya existía".El analista incide en que "nada impide que de los puertos ucranianos pueda salir un barco con granos. De hecho, Rusia ha ofrecido hacer un corredor marítimo. Lo que impide que salgan barcos de los puertos ucranianos que están todavía en sus manos [de Kiev], es que están rodeados de minas, pero las han puesto ellos [los ucranianos]. Aun así, se podrían dragar las minas y hacer un corredor. Nada impide que por carretera o ferrocarril salga el grano de Ucrania vía Polonia, no lo impide nadie. Es más, está saliendo", advierte Aguilar.Entonces, Aguilar desvela que "el problema es que [los granos] no están saliendo en la cantidad que Occidente, y sobre todo la Europa del norte, necesita. Porque se han metido en este berenjenal [de sanciones contra Rusia] sin tener reservas alimentarias, y eso es un error estratégico de ellos. Y ahora, como no tienen reservas alimentarias, el precio sube y ellos [Occidente] intentan acaparar las reservas, dejando a los países más pobres sin la posibilidad de comprar su grano, y este es el tema: son ellos los que están provocando la hambruna por un error estratégico en el planeamiento que hicieron en su momento"."Porque pueden comprar el grano ruso, pero claro, si quieren comprar el grano ruso, Rusia va a poner las condiciones, lógico y normal, y entre otras es, ‘ustedes me quitan de encima todas esas sanciones. Y [luego está] el robo que ha hecho Occidente, el latrocinio, el expolio de las reservas rusas: ‘entonces ustedes dejan de robar, pues yo les puedo mandar el grano'. Es así de claro", concluye Juan Aguilar.

