Este es el secreto del 'súper peso mexicano' para fortalecerse en plena crisis mundial

Este es el secreto del 'súper peso mexicano' para fortalecerse en plena crisis mundial

Sonriente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presume que durante su sexenio el peso mexicano se ha mantenido estable, a pesar de que la... 02.06.2022, Sputnik Mundo

Con una gráfica en la que compara el desempeño de la divisa mexicana en los últimos sexenios, López Obrador destaca que la depreciación se ha mantenido en un nivel de 3,5%, lo que tiene sorprendidos a muchos inversionistas en Wall Street."Miren, para tranquilidad de los mexicanos —a ver si pasamos los datos económicos— hay un fenómeno que lo tengo que presumir, ofrezco disculpa, que es el de la apreciación de nuestra moneda, del peso", declaró el mandatario mexicano en la primera conferencia matutina de junio.La sorpresa no sólo es para López Obrador, sino para los analistas del banco de inversión Bank of America, quienes resaltaron que el "súper peso" se ha apreciado un 17,5%, en comparación con el dólar estadounidense, desde abril de 2020.¿Qué impulsa al súper peso?En entrevista para Sputnik, el economista Alonso Romero Arciniegas explica que, a nivel macro, "la economía mexicana está muy estable" debido a que el Gobierno actual ha mantenido finanzas públicas sanas.Por su parte, Óscar Rojas Silva, director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo, destaca que los mercados de divisas reconocen en México una estabilidad que no se observa en otros países de América Latina, como Brasil y Argentina, quienes aún resienten los estragos de la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19."El peso mexicano o la plaza mexicana es un lugar seguro. Hay todo un proceso en el que las políticas macroeconómicas se pusieron muy fuertes y el Banco Central [Banxico] logró una estructura que dio estabilidad. Hay algunos autores que le llaman que hay una zona de estacionamiento de divisas", señala el investigador.Por otra parte, Rojas Silva señala que el conflicto en Ucrania y la afectación a la cadena de suministros por las sanciones económicas a Rusia provocaron un movimiento de relocalización de capitales, lo que también ha beneficiado a México.En este sentido, Alonso Romero resalta los siguientes factores que han permitido fortalecer al peso mexicano frente a otras divisas:De acuerdo con el Banco de México (Banxico), las remesas estadounidenses son la principal fuente de divisas del país, y tuvieron un alza anual del 16,6% en el pasado mes de abril, al acumular 4.718 millones de dólares.Incluso, Óscar Rojas indica que proyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas mandan mensajes de estabilidad a los grandes capitales.Amenazas para el 'súper peso'La buena racha del peso mexicano, a consideración de Alonso Romero, podría durar incluso hasta 2023, siempre y cuando se mantenga la diferencia en la tasa de interés dictada por el Banco de México y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), otro de los factores que explican la fortaleza del peso mexicano."El riesgo más latente sería un alza a las tasas de intereses de la Fed más altas de las que se están esperando. Si vamos a ver una Reserva Federal más agresiva, si se empieza a reducir ese margen que hay entre las tasas mexicanas y estadounidenses [cerca de seis puntos], sí veremos un efecto de depreciación sólo porque el dólar sigue siendo la moneda más segura", afirma Romero Arciniegas. Por su parte, Óscar Rojas señala que los indicadores actuales permiten suponer que el peso mantendrá su fortaleza; sin embargo, tampoco descartó que, ante una salida de capitales derivado de un aumento agresivo de la tasa de interés por parte de la Fed, esta situación pueda cambiar drásticamente."Un momento cíclico de aumento de tasas de interés, por lo que se descarta [un aumento importante], aunque siempre existe un riesgo de llegar a una estanflación, una inflación sin crecimiento económico, lo cual genera una caída en el sistema de precios", explica el economista, quien recuerda que algo similar sucedió en la crisis económica de 2008.

