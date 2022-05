https://mundo.sputniknews.com/20220504/control-de-precios-asi-es-el-plan-de-amlo-para-combatir-la-inflacion-en-mexico-1125110572.html

¿Control de precios? Así es el plan de AMLO para combatir la inflación en México

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador presentó su Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), con el cual México prevé debilitar el alza de...

méxico

México vive la mayor inflación de su historia en los últimos 21 años. Durante la primera quincena de abril, la tasa interanual de la inflación se colocó en 7,72%, razón por la cual la Administración obradorista inició un diálogo con industriales y empresarios para emprender una cruzada en contra de este problema. Tras varios días de rumores, López Obrador presentó un plan a seis meses en el que diversos sectores de la iniciativa privada se comprometieron con el Gobierno mexicano a no incrementar los precios. De esta forma, se establecerán "precios justos" y "de garantía" en al menos un tercio de los productos de una nueva canasta básica. El mandatario aseguró que sus políticas han logrado que la inflación en México sea un punto porcentual menos que en Estados Unidos porque han logrado controlar los precios de los combustibles pese al conflicto en Ucrania.El Gobierno no controlará los precios directamenteNo se trata exactamente de un programa de control de precios, sino de una serie de estímulos a la competitividad y la producción de la industria, explicó Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). "No incidimos sobre programas de control de precios porque creemos que la oferta y reducción de costos estimula la competitividad de la industria y permitirá un mejor manejo de márgenes de parte de la industria", abundó el funcionario. El programa se centra, principalmente, en debilitar el alza de precios de alimentos como el maíz, el frijol, el arroz y la leche, aunque también de productos como el pan blanco, destacando al que fabrica la compañía trasnacional de origen mexicano, Bimbo. En esos productos y otros más, habrá "precios de garantía". ¿Cuáles son estos estímulos?1) Estabilización de precios en combustibles Manteniendo el precio de la gasolina y el diésel por debajo de la inflación, se evita que los productores gasten más dinero en transportación. Esto se logra gracias a las ganancias que ha obtenido Pemex con el aumento del precio del barril de crudo debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Con ese excedente, se amortigua el incremento de precios en la gasolina y otros combustibles, explicó la Secretaría de Hacienda. "Sin esta medida estimamos que la inflación, que hoy es del 7,6%, sería del 10%, lo cual nos quita la presión sobre la tasa de interés, porque una vez que suceda eso, tendremos presión sobre el tipo de cambio", comentó Ramírez de la O. 2) Mayor producción de granos y exención de fertilizantesEl Gobierno de López Obrador prevé 2.000 millones de toneladas más gracias a todos los estímulos del PACIC. Además, con la exención de fertilizantes de cuatro a nueve estados, se estiman 2 millones de toneladas más. "Esto aminora la presión de precios sobre una mayor oferta", observó el funcionario. También se prevé una "reserva estratégica" de maíz. Asimismo, se eliminó la cuota compensatoria para la importación de sulfato de amonio, "que será una herramienta útil para la disponibilidad de fertilizantes". 3) Mayor seguridad, menos burocraciaLas autoridades se comprometieron a montar operativos de seguridad en las carreteras y autopistas federales para garantizar que los camiones de transporte no sean víctima de la delincuencia. Con ello, se reducirá el índice de robos de alimentos e insumos. Tampoco habrá incrementos en los peajes de las carreteras que están a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe). "Habrá exención de carta porte por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a básicos e insumos en sus transportes. Tampoco habrá incrementos en las tarifas ferroviarias y habrá reducción de costos y tiempos de despacho aduanal y nos comprometemos a un despacho ágil de carga en puertos marítimos", aseguró Ramírez de la O. 4) Sin arancelesEl Gobierno de México informó que habrá "aranceles cero" a la importación de básicos e insumos. Además, indicó que se fortalecerán programas de abasto de alimentos para personas de bajos recursos, como Liconsa y Diconsa. "Hoy, sólo con la noticia de la caída del arancel cero, ya cayó el precio del arroz en 3%", mencionó el secretario de Hacienda. 5) Canasta básicaAunque aclararon que no pueden incidir en los precios de todos los productos de la canasta básica, sí se puede lograr un mayor control en, al menos, un tercio de esos alimentos."Del 7,5% de inflación registrada en marzo, los alimentos contribuyeron en 3,8%, y de ese porcentaje, la canasta básica [establecida por la Profeco] representó 1,9%", señaló el titular de la SHCP. "Si el Gobierno mantiene el compromiso, las empresas tienen más certidumbre sobre cómo administrar sus márgenes. Por eso, se espera que se sumen más empresas a este diálogo", comentó. A continuación, una tabla de la nueva canasta básica establecida por las autoridades mexicanas. "Esta canasta básica tendrá un precio estable a seis meses y se renovará si es necesario y de acuerdo con las empresas", dijo Ramírez de la O. 6) ¿Qué empresas apoyan?Aunque no fueron mencionadas todas, entre las compañías, confederaciones y cámaras empresariales mencionadas por el presidente López Obrador y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se encuentran: Sobre Telmex y Telcel, López Obrador mencionó que fue el propio Carlos Slim Helú quien se acercó a su Gobierno para intentar ayudar a combatir la inflación. "Sus empresas están comprometidas a mantener los precios de sus servicios, tanto de telefonía como de internet, para el resto del año", agregó Ramírez de la O. Asimismo, Grupo Bimbo se comprometió en la conferencia de prensa del 4 de mayo a no subir los precios de su producto insignia: el pan blanco. López Obrador también agradeció a los dos grandes productores atuneros del país latinoamericano por sumarse a su plan.

