Crece 3,5 puntos el indicador de confianza empresarial en México en mayo de 2022

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) crecieron 3,5 puntos interanuales en México en mayo de este año 2022, según los... 01.06.2022

Los indicadores permiten conocer, casi inmediatamente después de terminado el mes de referencia, la opinión de los directivos empresariales de los sectores manufacturero, construcción, comercio y de los servicios privados no financieros sobre la situación económica del país y de sus empresas.En mayo pasado, en su comparación anual, el ICE registró el siguiente comportamiento: el indicador de los servicios privados no financieros aumentó 5,3 puntos con referencia a mayo del año pasado.En la construcción, el índice avanzó 3,3 puntos, en las manufacturas creció 2,2 puntos, y la confianza de los empresarios del comercio avanzó un punto interanual.Con respecto al mes anterior de este año, el ICE de las manufacturas creció 0,1 puntos respecto a abril de este año.En el sector del comercio descendió 3,8 puntos, el de los servicios privados no financieros avanzó un punto, y el de la construcción retrocedió 0,4 puntos.La actividad de la economía mexicana avanzó 1% en los primeros tres meses de 2022, con respecto al último trimestre del año pasado, y el crecimiento interanual fue de 1,8%, informó el Inegi el pasado 25 de mayo.El Fondo Monetario Internacional estima que la segunda economía latinoamericana crecerá un 2% este año y un 2,5% en 2023.

