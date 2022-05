https://mundo.sputniknews.com/20220530/petro-y-hernandez-la-prueba-de-que-colombia-pide-un-cambio-1126028098.html

Petro y Hernández, la prueba de que Colombia pide un cambio

Petro y Hernández, la prueba de que Colombia pide un cambio

Sputnik hizo un análisis sobre los resultados de la primera vuelta y de lo que se viene entre el líder del Pacto Histórico y el empresario santandereano. Uno... 30.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-30T23:17+0000

2022-05-30T23:17+0000

2022-05-30T23:17+0000

américa latina

colombia

elecciones presidenciales

gustavo petro

rodolfo hernández

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1120420509_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_c88c50b60e6398ac080172017acb884b.jpg

No fue necesario decirlo, pues los rostros reflejaron el sentimiento colectivo de duda. En la campaña de Gustavo Petro se tenía claro que el líder de izquierda sería el vencedor en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Con lo que no se contaba, o el panorama que se veía poco real, era que Rodolfo Hernández, el ingeniero santandereano, fuera su rival por la presidencia de Colombia. Su crecimiento y su resultado (5.953.209 votos) trastocó todo, desde el discurso de Petro en el salón rojo del Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá, hasta el tiempo que se demoró en aparecer en tarima."Llegó hace un buen rato, pero está reunido con sus más cercanos para organizar lo que tiene que decir. Las palabras, si el rival hubiera sido Federico Gutiérrez, estaban listas, pero fue necesario modificar todo", dijo un hombre de la campaña al lado de una estación de café. Mientras tanto, en el recinto, otros seguidores se encargaron de mantener el ánimo arriba, de resaltar un escrutinio histórico en un país que siempre ha sido gobernado por la derecha (8.527.768 de votos).Y eso es cierto, pues si se mira con esa perspectiva es la primera vez que la izquierda obtiene un porcentaje tan alto y sale vencedora. Sin embargo, si se toma otra mirada, el resultado puede que no sea favorable si de pensar en la presidencia se trata, pues el temor de haber alcanzado un techo electoral está latente.Riveros también hizo énfasis en que el discurso del cambio debe quedar atrás de cara a la nueva cita en las urnas (19 de junio), pues el hecho de que un exguerrillero y un constructor millonario sean las dos opciones a la presidencia muestra que la ciudadanía se cansó de la política tradicional. Y eso no es más que un duro golpe al uribismo, que en los últimos 20 años ha puesto presidentes. Eso sí, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), alejado hace un tiempo de los reflectores, y sus gentes, se resiste a perder y por eso las adiciones inmediatas de Fico Gutiérrez, la senadora María Fernanda Cabal, entre otros dirigentes, a la campaña del ingeniero.Pero volvamos a Petro y a lo que comunicó este domingo. Para Riveros, la intervención del líder del Pacto Histórico fue desafortunada. Para él, fue un candidato ganador que se expresó como si hubiera sido el perdedor. "Se dedicó a referirse a Hernández e hizo un esfuerzo enorme para mostrar que él es el mejor. Y eso solo lo hacen los perdedores. Mejor dicho, repitió lo que hizo Fico Gutiérrez a lo largo de toda su campaña y eso es un error estratégico".En cuanto a Hernández, Riveros cree que su comportamiento de las últimas semanas fue asertivo en materia de estrategia ya que aplicó lo que a muchos políticos les cuesta trabajo: simplificar el mensaje. "Repitió solo dos frases: que iba a acabar con la corrupción y a sacar a todos los ladrones del gobierno. Si usted le pregunta al ciudadano de a pie qué propone el ingeniero seguramente le responderá con facilidad y eso lo hará sentirse identificado. En cambio, cuando uno trata de referirse a lo que propone Petro la cosa se pone más compleja".Eso sí, Riveros reitera que, para él, Gustavo Petro será el próximo presidente a pesar de las lógicas que él mismo describe. Y que Hernández tendrá tres semanas desafiantes porque deberá afrontar los ataques y los cuestionamientos a un plan de gobierno que no tiene propuestas claras, es decir, un programa lleno de vacíos.Petro y la apuesta por las ideas clarasMientras que un sector cree que Petro estaba asombrado con lo sucedido, otro, el de algunos allegados, asegura que sus palabras en el Hotel Tequendama fueron más que acertadas. "Un discurso en la línea pragmática y programática de Gustavo. No es un político que vive del show, como su rival. Es un hombre de ideas claras y eso fue lo que plasmó durante su intervención", aseguró Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, a Sputnik.Cepeda hizo énfasis en que el concepto del cambio no es algo que haya que dejar atrás, como sugiere Riveros, sino que hay que especificar el tipo de cambio que propone la izquierda y hacerle ver al electorado que cambiar por cambiar no tiene sentido, mucho menos en el momento que vive Colombia.Igualmente, Cepeda hizo énfasis en que Petro tiene un programa definido que abarca todos los temas, desde el cambio climático hasta la justicia social, y que eso es lo que deben evaluar los colombianos cuando vayan a las urnas. "Seguiremos marcando la diferencia, sin agresiones contra el otro, claro. Enfocándonos en que somos el cambio y el tipo de cambio que necesita el país".Una matemática que asustaSi de hacer un análisis sencillo se trata, se podría decir que Rodolfo Hernández tendrá el respaldo de quienes votaron por Federico Gutiérrez y que ese total sería suficiente para llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. Eso lo saben en la campaña de Petro, por lo que hay que implementar nuevas estrategias para atraer a un electorado que luego de esta primera vuelta no tiene muy claro lo que hará en la segunda, incluso acercar a quienes siempre han sido reacios con él y con la izquierda.Cepeda va más por la línea de la pedagogía política: explicarle a quienes no votaron por él por qué deberían hacerlo el 19 de junio. "Es un tema de un diálogo respetuoso y de ver cómo se pueden convencer a sectores que ahora están con Hernández. Un trabajo de ideas concretas y realizables. Serán unas semanas arduas, pero sé que lo lograremos".Recordemos que hace cuatro años, el actual presidente Iván Duque obtuvo 10.398.689 de votos, cifra que hace calcular a la gente de la campaña de Petro que para lograr ser el primer mandatario necesitará, al menos, 11 millones de votos, es decir, dos millones y medio más de lo que obtuvo en esta primera vuelta. Una tarea titánica, pero no irrealizable.

https://mundo.sputniknews.com/20220529/gustavo-petro-o-rodolfo-hernandez-uno-de-los-dos-sera-el-proximo-presidente-de-colombia-1125988813.html

https://mundo.sputniknews.com/20220530/por-que-hitler-es-tendencia-en-colombia-despues-de-las-elecciones-1126025337.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

colombia, elecciones presidenciales, gustavo petro, rodolfo hernández, 💬 opinión y análisis