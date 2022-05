https://mundo.sputniknews.com/20220527/al-interior-de-la-campana-de-gustavo-petro-el-favorito-para-ser-presidente-de-colombia-1125904629.html

Al interior de la campaña de Gustavo Petro, el favorito para ser presidente de Colombia

Al interior de la campaña de Gustavo Petro, el favorito para ser presidente de Colombia

Sputnik habló con personas allegadas al líder del Pacto Histórico para conocer un poco más de lo que ha sido este trajín para llegar a la Casa de Nariño el... 27.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-27T00:46+0000

2022-05-27T00:46+0000

2022-05-27T00:46+0000

américa latina

colombia

elecciones presidenciales

gustavo petro

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1125908024_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_5410f67a1368a74f5a202e1c2b828b21.jpg

Parece paradójico que a Gustavo Petro, el líder de la izquierda colombiana y quien podría ser el próximo presidente del país, las personas más allegadas de su campaña lo vean como un hombre tímido, introvertido y más que reservado. Paradójico por la elocuencia y efusividad que demuestra en la plaza pública, frente a centenares de seguidores. Un espacio que quizá lo transforma y lo vigoriza. Sin embargo, al interior es todo lo contrario. Hombre de pocas frases, que entiende la contundencia de la palabra y que prefiere el silencio sobre todas las cosas.En estos meses de correrías por Colombia, Petro aprovecha los pocos momentos libres para leer, tomar una siesta o, simplemente, mirar por la ventana, bien sea de un avión o de un auto. Una especie de soledad deseada aunque permanezca muy acompañado. "No habla mucho, es tranquilo y analítico. Y siempre está pendiente de las noticias en los medios", dijo a Sputnik una fuente cercana al candidato del Pacto Histórico.El equipo sabe cuándo el candidato se levanta gracias a las redes sociales, sus redes sociales, pues a Petro no le gusta que nadie le maneje la cuenta de Twitter y es muy activo desde temprano. "Una vez le escuché decir que era su canal más fuerte para defenderse. Cuando fue Alcalde de Bogotá y el procurador lo destituyó en 2013 [la decisión estuvo vinculada a supuestas irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basura de la capital colombiana], desde ahí convocó a las masas, fue su trinchera de defensa. Por eso le da mucho valor".Hasta su cierre, el domingo 22 de mayo, la campaña de Petro giró en torno a las manifestaciones en plaza pública, al punto de tener hasta tres intervenciones por día en diferentes partes del país. Por ejemplo, el 15 de mayo estuvo en Soacha —municipio aledaño a Bogotá— en la mañana y en la tarde viajó más de 800 kilómetros hacia Lorica, en Córdoba (nororiente) para compartir con las gentes.La reflexión y la coherencia es tal que las entrevistas con medios de comunicación, que bien podrían ser una exposición favorable y enorme, han estado en segundo plano. De hecho, Petro prefiere atender a periodistas de emisoras pequeñas y regionales, que le lleguen más al ciudadano de a pie, por el que espera gobernar, al menos así lo ha pregonado. "Ha hecho que su equipo de prensa suspenda la agenda con medios internacionales para hablar con los locales. Le gusta saber las necesidades de un territorio en especial para poder hacer propuestas puntuales y concretas a estas problemáticas".No es fácil que Gustavo Petro pierda la cordura, pero sucede, solo que de una forma diferente a lo que cualquiera esperaría. Frunce más el ceño, aplica una mirada lapidante y arroja una frase concreta. Y nunca levanta la voz. "Que la prensa sea desordenada lo estresa, que le lleguen 70 micrófonos de la nada y lo cojan a mansalva. La improvisación y no tener el control del tiempo y de la situación le molesta".Hacer campaña bajo la sombra del miedoA principios de mayo, la campaña de Gustavo Petro denunció la existencia de un plan para asesinarlo. Desde ese momento todo fue chalecos y escudos antibalas, escoltas en estado de alerta constante y el candidato resguardado, casi que escondido, en medio de su esquema de seguridad."Ese cuento de que lo hagan un mártir no le interesa. Y siente temor, no quiere morir, sobre todo por su familia, su esposa y sus dos hijas menores, en especial. El ambiente genera zozobra y no tiene que decir nada para que uno se dé cuenta de que está estresado por eso. Si bien hay jornadas en las que se olvida de la amenaza por el trajín, hay otras que se acuerda y se le baja la nota", añadió una voz muy cercana al candidato.Desde ese entonces los cupos en el avión en el que recorre el país cambiaron. Antes iba Armando Benedetti, que le maneja la agenda, alguien de prensa, su community manager y dos escoltas. Ahora los cupos son menos, tres en realidad. Aumentaron la seguridad, pero eso no es garantía de nada, sobre todo en un país en el que tumbar un avión no es algo imposible.Benedetti —actualmente senador de la República— es el único infaltable al lado de Petro. Van juntos siempre y aunque a veces pasa desapercibido, tiene el control de los espacios, de los momentos, de las situaciones. La relación entre ambos es más que cordial, de amigos, de personas que se complementan. De un lado Petro y lo retraído, y del otro Benedetti y los chistes y el humor costeño. "Petro pregunta a toda hora por él, porque, además de ser un polo a tierra en temas álgidos, es quien sabe el orden del día, lo que viene, a lo que hay que darle prioridad", apuntó otro integrante de la campaña.Otro que está a sus espaldas es Augusto Rodríguez, quien fue compañero de Petro en el M19 (Movimiento 19 de abril), y que más allá de cumplir funciones de asesor es un amigo entrañable de toda la vida —estuvo con Petro cuando este fue Alcalde de Bogotá—. "Es una especie de filtro: con quién se reúne, a quién atiende, con qué políticos es bueno hablar, con cuáles no. Si hay que hablar del rol de Augusto se podría decir que tiene el rol de amigo, pero esos amigos que están contigo en las buenas y en las malas".Tranquilidad a pocos días de la primera vueltaSi hay algo en lo que concuerdan las personas de la campaña de Petro consultadas por Sputnik es que el ambiente que se maneja a tan pocos días de la elección del domingo 29 de mayo es de sobriedad. Y de una realidad basada en la estrategia, sobre todo cuando se habla de ganar en primera vuelta.Lo anterior es coherente, pero ganar en primera evitaría un desgaste físico, un ahorro enorme de recursos, además de tiempo y esfuerzo. Eso sí, hay una buena dosis de realismo al interior y se sabe que habrá una segunda votación el 19 de junio.

https://mundo.sputniknews.com/20220526/petro-el-exguerrillero-y-padre-introvertido-que-apunta-a-la-presidencia-de-colombia-1125897170.html

https://mundo.sputniknews.com/20220526/colombia-preparada-para-un-giro-a-la-izquierda-1125896236.html

https://mundo.sputniknews.com/20220526/cuantos-colombianos-eligen-presidente-desde-el-exterior-1125896519.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

colombia, elecciones presidenciales, gustavo petro, 📝 reportajes