La empresa energética holandesa se niega a pagar el gas ruso en rublos

La empresa energética holandesa se niega a pagar el gas ruso en rublos

MOSCÚ (Sputnik) — La empresa energética holandesa GasTerra declaró que no pagará por el gas ruso en rublos, tras lo cual Gazprom le notificó que dejará de... 30.05.2022

También señala que la terminación de los suministros de Gazpron significa que alrededor de 2.000 millones de metros cúbicos de gas no serán entregados hasta el 1 de octubre de 2022, fecha en la que termina el contrato.La empresa añadió que desconoce si el mercado europeo podría soportar la pérdida de estos volúmenes sin graves consecuencias.Por su parte, el ministro neerlandes para el Clima y Política Energética, Rob Jetten, comentó que el Gobierno entiende la decisión de GasTerra, y aseguró que no tendrá consecuencias en el suministro de gas a los hogares del país, ya que, subrayó, la empresa adquirió volúmenes adicionales de gas antes de tomar dicha decisión.El pasado 23 de marzo, el presidente de Rusia anunció que los países considerados por Moscú como hostiles, entre ellos los 27 miembros de la Unión Europea, deberán pagar en rublos por el gas a partir del 1 de abril y firmó el decreto correspondiente.La iniciativa se presentó después de que esos países impusieran numerosas sanciones individuales y sectoriales a Rusia, en respuesta a su operación militar en Ucrania.De acuerdo con el decreto presidencial, las empresas tienen que solicitar la apertura de cuentas en rublos en el banco ruso Gazprombank, donde podrán ingresar los pagos por el gas en sus respectivas monedas, tal y como lo estipulan los contratos en vigor, mientras que el banco las convertirá en rublos según el cambio de la Bolsa de Moscú.El Grupo de los Siete (integrado por Estados Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) y la Comisión Europea ya rechazaron la demanda rusa de pagar en rublos, alegando que es un intento de evadir las sanciones.Además, a los países europeos les preocupa que Gazprombank pueda transferir sus pagos al Banco Central de Rusia para que convierta las sumas recibidas de las empresas europeas en rublos, que se encuentra bajo sanciones occidentales.Desde el 1 de abril, Rusia interpreta como incumplimiento de las obligaciones contractuales la negativa de Estados hostiles que siguen importando su gas natural, a pagar los suministros en rublos. El 27 de abril, el gigante energético ruso Gazprom suspendió por completo el suministro de gas a las compañías Bulgargaz (Bulgaria) y PGNiG (Polonia) por su negativa a efectuar los pagos en rublos. El 21 de mayo cortó el suministro a la empresa Gasum (Finlandia).El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que los países que adquieren el gas ruso según el nuevo decreto de pagos en rublos no tienen dificultades ni pérdidas adicionales.

