El último intento de EEUU para lograr que Argentina vaya a la Cumbre de las Américas

Luego de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aceptara la invitación para la Cumbre de las Américas, EEUU hace esfuerzos para confirmar la asistencia del mandatario argentino, Alberto Fernández, uno de los líderes latinoamericanos que se ha mostrado crítico con la intención de Washington de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la cumbre.En medio de las especulaciones sobre qué países latinoamericanos finalmente participarán de la cumbre que se desarrollará en Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio, el portal argentino Infobae consignó que la Cancillería argentina recibió formalmente la invitación para participar del evento. Un correo electrónico firmado por el propio presidente estadounidense, Joe Biden, llegó a la casilla de correo del canciller Santiago Cafiero para formalizar la convocatoria.Otra comunicación, esta vez firmada por la primera dama estadounidense, Jill Biden, también oficializó la invitación a su par argentina, Fabiola Yañez, para participar de actividades destinadas a las primeras damas que participen de la cumbre.Según el medio argentino, Alberto Fernández no respondió la invitación inmediatamente, ya que en el seno del Gobierno aún analizan si asistir o no a Los Ángeles. Es que el mandatario argentino es uno de los líderes latinoamericanos que, siguiendo la postura del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), puso en duda su participación en protesta por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua.Fernández se había expresado oficialmente sobre el tema desde su lugar de presidente pro témpore de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe): "Como Presidencia Pro Témpore de la CELAC exhortamos a los organizadores de la Cumbre a evitar exclusiones que impidan que todas las voces del hemisferio dialoguen y sean escuchados".La postura de Fernández fue saludada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que el 24 de mayo saludó públicamente a los presidentes de México, Bolivia, Honduras y Argentina "por su valentía, por su fuerza", al reclamar la participación de los tres países excluidos.Con la intención de asegurar la participación de Fernández, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, decidió enviar a Buenos Aires a su asesor especial para la cumbre, el exsenador demócrata Christopher Dodd.Dodd llegó a Argentina luego de entrevistarse con AMLO y Bolsonaro, dos mandatarios que, por diferentes razones, eran proclives a no participar. Si bien el encuentro —realizado en forma virtual— con AMLO no varió la postura de ninguna de las partes, la entrevista con el presidente brasileño sí logró modificar la posición de Bolsonaro, que finalmente comunicó que asistiría al evento.En ese encuentro se confirmó uno de los requisitos que ponía Bolsonaro para asistir al encuentro, ser recibido en Los Ángeles por Joe Biden en una reunión bilateral, según informaron medios brasileños.

