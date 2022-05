https://mundo.sputniknews.com/20220525/maduro-afirma-que-la-voz-de-venezuela-se-escuchara-en-la-cumbre-de-las-americas-1125807299.html

Maduro afirma que la voz de Venezuela se escuchará en la Cumbre de las Américas

CARACAS (Sputnik) — La voz de Venezuela llegará a la Cumbre de las Américas pese a la decisión de Estados Unidos de excluirla del evento, declaró el martes el... 25.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-25T00:44+0000

2022-05-25T00:44+0000

2022-05-25T00:44+0000

américa latina

venezuela

cumbre de las américas

eeuu

cuba

nicaragua

"La voz de Venezuela, de Cuba, y la voz de Nicaragua llegará a Los Ángeles, a las grandes protestas del pueblo en Los Ángeles y nuestra voz estará en esa sala (…) allí estaremos con nuestra verdad, nosotros tenemos nuestros trucos, no voy a revelar ningún secreto, pero de que estaremos, estaremos", indicó el presidente en un coloquio sobre la batalla de independencia de América Latina, que tuvo lugar en Pichincha, Ecuador, en 1822.La Cumbre de las Américas se realizará entre el 6 y 10 de junio en la ciudad estadounidense de Los Ángeles (California - suroeste) y Washington se negó a invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, acusándolos de no tener gobiernos democráticos, lo que generó rechazo entre los integrantes del foro.El mandatario agradeció a los gobiernos de América Latina y el Caribe que rechazaron las exclusiones, especialmente al mandatario mexicano, Andres Manuel López Obrador.López Obrador condenó que Estados Unidos decidiera no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela y dijo que, de mantenerse esa postura, él tampoco acudiría y en su lugar enviaría a su canciller, Marcelo Ebrard.Asimismo, el mandatario venezolano repudió la exclusión de su país, de Cuba y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, y aseguró que el camino para la región es la inclusión.Durante un coloquio sobre la batalla independentista de Pichincha (1822), Ecuador, Maduro celebró que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, esté reactivando el consejo de ministros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)."El presidente Alberto Fernández, presidente de la CELAC, está reactivando el consejo de ministros", indicó y anunció que se está preparando también una reunión de ministros de educación de ese bloque.El mandatario destacó la importancia de la CELAC y aseguró que la exclusión en foros como la Cumbre de las Américas busca limitar el derecho de todos los pueblos a manifestar sus propias opiniones.La Cumbre de las Américas es un evento en el que participan 35 gobiernos del continente americano y que, desde su comienzo, en 1994, se realiza en una nación diferente.Este año la cumbre volverá a Estados Unidos, país en el que se inauguró.El objetivo de este foro, según las cancillerías de los países que lo integran, es reunirse para tratar temas diplomáticos y comerciales de importancia a nivel continental.Desde su creación en Los Ángeles, la cumbre fue un espacio para promover el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), un proyecto de la Casa Blanca que jamás consiguió respaldo absoluto, y que excluía Cuba.La última cumbre se realizó en 2018, y la sede fue Perú, país en el que también se reunían las naciones que buscaban aislar a Venezuela, tras las presidenciales de ese año en las que resultó reelecto Maduro.Ese año, Perú excluyó a Venezuela de la cita, pero invitó a Cuba, país que había participado en la anterior cumbre de 2015, celebrada en Panamá.Cuba calificó como un retroceso la decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, de no incluirla en el evento de este año.

2022

venezuela, cumbre de las américas, eeuu, cuba, nicaragua