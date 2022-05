https://mundo.sputniknews.com/20220520/un-juez-descarta-acusacion-de-extorsion-contra-el-ex-consejero-del-presidente-de-mexico-1125654495.html

Un juez descarta acusación de extorsión contra el ex consejero del presidente de México

Un juez descarta acusación de extorsión contra el ex consejero del presidente de México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El juez federal mexicano Felipe de Jesús Delgadillo Padierna desechó una acusación de la Fiscalía General por presunto tráfico de... 20.05.2022, Sputnik Mundo

En una comparecencia que duró 23 horas, el juez federal estableció que la Fiscalía General que encabeza Alejandro Gertz Manero "no presentó ningún dato de prueba que lleve a determinar la existencia de un delito".Para hacer su acusación contra Scherer y los cuatro abogados, la Fiscalía General validó una denuncia de quien fue representante legal del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), Juan Collado, detenido en 2019 y acusado por "delincuencia organizada", fraude y peculado por 2,5 millones de dólares.Collado denunció penalmente a los juristas de haberlo forzado a vender la empresa financiera Caja Libertad, mientras negociaba con los cuatro abogados cercanos a Scherer los beneficios de testigo protegido, mediante el llamado "criterio de oportunidad" judicial, pagando un millonario acuerdo de reparación de daño que resultó fallido.Respuesta de la FiscalíaLa respuesta tajante de la Fiscalía General enfila contra el magistrado federal, ratifica su apoyo al Ministerio Público, y "se opone terminantemente a la resolución ilegal" del juez de control federal Delgadillo Padierna.El magistrado "descalificó y agredió groseramente" al Ministerio Público, "negándose a tomar en cuenta más de setenta y cinco datos de prueba presentados por las víctimas y por la parte acusadora, que no habían sido objetados, desde que la contraparte recibió el expediente correspondiente", dice un comunicado emitido la tarde del 19 de mayo.La Fiscalía aseguró que el juez "se dedicó prioritariamente a realizar la defensa del señor Julio S [Scherer], que no estaba imputado; pero que sí existían una serie de pruebas que no habían sido refutadas, sobre su participación en los delitos de los que se imputó a diversos abogados" de su entorno.De acuerdo con el organismo que encabeza Gertz Manero, el veredicto está vinculado a una denuncia pública que Scherer presentó el 22 de abril de 2022 contra los más altos cargos de la Fiscalía General.La respuesta al fallo asegura que el juez ofende y descalifica "agresivamente la acción del Ministerio Público federal, omitiendo el análisis imparcial de pruebas no refutadas".La oficina de Gertz Manero afirmó que el abogado defensor del caso "fue subsecretario en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana [del Gobierno federal], propuesto por Julio S [Scherer], días antes de la audiencia".La Fiscalía reseñó que ese jurista y exfuncionario público afirmó públicamente sobre este asunto: "se va a acabar esta venganza".Poco después, relata, el juez coincidió en ese concepto: "calificó la imputación de venganza, sin que hubiera prueba alguna".La institución presentará de inmediato un recurso de apelación en contra de la decisión judicial, "a pesar de toda la presión mediática que quiere convertir la procuración de justicia en un choque institucional, en un escándalo o en un encubrimiento".A mediados de marzo pasado, Scherer desató un escándalo mayúsculo al denunciar en la revista política semanal Proceso, fundada por su padre homónimo (1926-2015), un modus operandi extorsivo del fiscal Gertz Manero.Con anécdotas de reuniones privadas, la explosiva denuncia publicada en la portada del semanario afirma que sus rivales políticos utilizaron ilegalmente su poder "para buscar venganza personal".El exasesor jurídico de la Presidencia esgrime una coincidencia con el jefe de Estado, Andrés Manuel López Obrador: "terminar con las prácticas en las que tantos políticos, desde su ego y su perversidad, no distinguen la línea que separa el uso del abuso del poder".López Obrador ha evitado pronunciarse en la disputa de dos alfiles de su tablero político.

