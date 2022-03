https://mundo.sputniknews.com/20220307/las-claves-para-entender-el-escandalo-del-fiscal-de-mexico-alejandro-gertz-manero-1122755338.html

Las claves para entender el escándalo del fiscal de México Alejandro Gertz Manero

Las claves para entender el escándalo del fiscal de México Alejandro Gertz Manero

Polémica, criticada, la gestión del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ha sido señalada tanto por opositores como... 07.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-07T20:21+0000

2022-03-07T20:21+0000

2022-03-07T20:21+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

partido revolucionario institucional (pri)

méxico

fiscalía general de méxico

suprema corte de méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1122753147_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_2b56d4e4c6b625dae2193acdc69e8ba3.jpg

Ahora, el funcionario federal encara otro escándalo luego de que se filtró un audio que exhibe un llamado de Gertz Manero a presionar a un juez para mantener en la cárcel a su cuñada, caso que fue denunciado previamente durante años por los familiares de la persona afectada.Los antecedentesUna historia familiar persigue al fiscal general de México: el del vínculo de su hermano Federico Gertz Manero, fallecido en 2015, y su viuda, Laura Morán.Morán está ligada al llamado Grupo Atlacomulco, fuerza del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México del que surgieron tanto el expresidente Enrique Peña Nieto como el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, pues su nieta está casada con este último.El titular de la Fiscalía mexicana acusa que Morán mató a su hermano Federico por descuidos, además de considerar corresponsable a su hija, Alejandra Cuevas Morán.Con más de 500 días en la cárcel, Cuevas Morán se encuentra privada de su libertad en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, ubicado en el sureste de la Ciudad de México.La familia de las acusadas reprocha al fiscal Gertz hacer uso de su posición en el gabinete federal y de su capacidad de operación para criminalizar a ambas mujeres.La filtración y las reaccionesEste 4 de marzo se dio a conocer una conversación telefónica entre Gertz Manero y el fiscal especializado de control competencial donde el titular de la FGR se refiere a las acusadas de manera despectiva."No dice que la propia pendeja esta que está en la cárcel en autos dice que ella hacía lo que dice que no hacía y después de hacer toda esa descalificación muy cabrona, muy cobarde, más cobardemente dice: ‘Yo me lavo las manos, eh, yo ya te desprestigié y ahora que te chinguen ellos porque ya estamos todos de acuerdo’", expresa Gertz Manero."Esto no tiene puta madre", apunta antes de indicar que los alegatos de la persona detenida serán conducidos este lunes 7 de marzo ante el poder judicial.El titular de la FGR se refiere al procedimiento que, por solicitud de la familia mediante amparo, se lleva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver el diferendo entre las partes.Los audios fueron analizados por diferentes periodistas y actores políticos como una manifestación de que la FGR es utilizada de manera facciosa, mientras que Gertz Manero estaría incurriendo en abuso de poder al emplear su cargo para inclinar un procedimiento conforme a sus intereses.La diputada federal Martha Tagle, parlamentaria por Movimiento Ciudadano, consideró que el Congreso de la Unión debe citar a Gertz Manero a comparecer bajo sospecha de ejercer tráfico de influencias y abuso de poder.El politólogo Jesús Silva Herzog aprovechó su columna de opinión del diario Reforma para emitir diversas acusaciones contra el fiscal, como que se benefició del Sistema Nacional de Investigadores de manera discrecional para recibir estímulos como académico, además de utilizar la dependencia a su cargo para articular venganzas personales.Reiterar solicitud de proceso en libertadAnte las filtraciones, que consideraron que evidencian las irregularidades del caso, la familia de Laura Morán y Alejandra Cuevas Morán solicitó a la Suprema Corte que el proceso sea llevado en libertad."A diferencia del fiscal general de la República, la familia Cuevas Morán no tiene nada que ocultar, nada que esconder, ninguna ley que defraudar, ningún denuesto que arrojar contra esa autoridad judicial", abundaron.Antecedentes de un fiscal criticadoCon 82 años de edad, Gertz Manero tiene una larga trayectoria en el sistema político mexicano. Fue funcionario del expresidente Vicente Fox, diputado federal por Movimiento Ciudadano, secretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal en el gabinete de Rosario Robles, entre otros cargos.La historiadora mexicana Adela Cedillo, doctorada en la Universidad de Wisconsin-Madison y especialista en el periodo de la Guerra Sucia, ha señalado en diversas ocasiones que en la década de 1970 Gertz Manero es cómplice de crímenes de Estado contra de comunidades mexicanas en el marco de la llamada Operación Cóndor, un plan de represión orquestado por Estados Unidos en distintos países de América Latina en el periodo posterior al triunfo de la Revolución cubana, alcanzado en 1959."Cuando empecé a investigar la actuación de Gertz en la PGR en los setenta nadie me creía que actuaba como gángster. La evidencia se ha apilado en esta administración debido al caso de la familia Cuevas, que destapó muchas anomalías. ¿Está Gertz por encima de los tres poderes de la unión?", interrogó la investigadora."De ser así, el deber de todo ciudadano interesado en sanear las instituciones y restablecer la legalidad vulnerada por este individuo criminal y sin escrúpulos es exigir su destitución inmediata", planteó la académica.Respaldo presidencialInvolucrado en escándalos, Gertz Manero ha recibido un respaldo reiterado desde la tribuna presidencial, pues en varias ocasiones el presidente López Obrador ha asegurado en la conferencia matutina que confía en el titular de la FGR, afirmación que reiteró este 7 de marzo."Entonces él quiere que se haga justicia, la otra parte está defendiendo su versión de los hechos, de todas formas va a ser en el poder judicial donde se va a resolver y los audios hablan del poder judicial, pero todavía no se ha resuelto el caso", añadió.

https://mundo.sputniknews.com/20211112/la-historia-familiar-que-ha-perseguido-al-fiscal-mexicano-alejandro-gertz-manero-1118160241.html

https://mundo.sputniknews.com/20220120/van-contra-pena-nieto-fgr-debera-entregar-al-ine-informacion-sobre-caso-odebrecht--1120522477.html

https://mundo.sputniknews.com/20211007/en-que-consiste-la-llamada-guerra-sucia-de-mexico-y-quienes-son-sus-victimas-1116868923.html

https://mundo.sputniknews.com/20211216/hija-de-rosario-robles-interpone-denuncia-en-contra-del-fiscal-mexicano-gertz-manero-1119395192.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrés manuel lópez obrador, partido revolucionario institucional (pri), méxico, fiscalía general de méxico, suprema corte de méxico