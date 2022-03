https://mundo.sputniknews.com/20220321/el-exconsejero-de-lopez-obrador-desata-el-peor-escandalo-en-el-gobierno-de-mexico-1123390052.html

El exconsejero de López Obrador desata el peor escándalo en el Gobierno de México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El abogado Julio Scherer Ibarra, quien durante más de tres años fue poderoso consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López... 21.03.2022, Sputnik Mundo

La supuesta confabulación fue relatada por Scherer en el semanario político Proceso, fundado por su padre en 1976, y afirma que fue orquestada por Olga Sánchez Cordero, quien fue responsable de la política interior tres años, actual presidenta del Senado, y por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.La explosiva denuncia afirma que sus rivales políticos utilizaron ilegalmente su poder "para buscar venganzas personales".El jurista, quien ha sido abogado en despachos que llevan casos de gran impacto mediático, afirma que "la fiscalía no tiene contrapesos constitucionales y hoy es un peligro", por sus "atropellos".El testimonio comienza por expresar sus cavilaciones ante la posibilidad de "lastimar un proyecto de Nación" en el que él aún cree.El exasesor jurídico presidencial sostiene que "callada, la verdad pierde el sentido de existir", y que es el origen de "ataques" que ha tenido que soportar.¿Abuso de poder?El relato señala una coincidencia con López Obrador: "Terminar con las prácticas en las que tantos políticos, desde su ego y su perversidad, no distinguen la línea que separa el uso del abuso del poder".Explica que López Obrador decidió que Gobernación, la poderosa cartera encargada de la política interior, fuera "acotada en sus áreas de competencia respecto a la 'supersecretaría' que operó en tiempos de Enrique Peña Nieto [presidente 2012-2018]".Los asuntos de seguridad fueron hacia la cartera de Seguridad Pública, y el trato con la fiscalía y el Poder Judicial recayó en el abogado presidencial.Scherer afirma que Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte en retiro, "no se permitió sobreponerse al desengaño y desde entonces emprendió una investigación", sobre el jurista.En un extenso documento, la titular de Gobernación presentó "una serie de fabulaciones", sobre la relación del asesor de López Obrador con despachos de abogados.A finales de septiembre pasado un reportaje del semanario Proceso despertó en el fiscal "una ira que hasta entonces desconocía y la descargó contra mi persona", prosigue.Publicado con el título La casa secreta de Gertz Manero, el fiscal atribuyó al hijo del desaparecido fundador de la revista, Julio Scherer García (1926-2015) haber facilitado información para el reportaje.Fiscal enemigoGertz citó al director del semanario, Jorge Carrasco, y a Scherer, a una reunión privada en la fiscalía.El abogado afirma que el fiscal no quiso entender que "existe el periodismo independiente", y que nada tuvo que ver con el trabajo de los periodistas.En ese punto "explotó el rencor que yo no podía imaginar y del que no ha habido vuelta atrás: vehemente, [Gertz] agregó a su lista de reproches que 'solo un favor' me había pedido y que yo se lo había negado", asegura el abogado.El fiscal se refería a impedir que su cuñada Laura Morán y la hija de esta, Alejandra Cuevas Morán, obtuvieran un amparo judicial contra su acusación del homicidio de su hermano Federico Gertz Manero."Lo pidió el fiscal, sí, a sabiendas de que era un acto ilegal. Colérico como es, desencajado el rostro, conforme avanzaba en los reclamos por sus asuntos personales le temblaban los labios, le temblaban las manos, le temblaba la voz", describe Scherer.El final de esa reunión terminó con un desafío: "Usted podía haber elegido entre un fiscal amigo o un fiscal enemigo".Scherer acusa de Gertz de pretender enviarle "al territorio del miedo", donde "convierte a todos sus 'enemigos' en blancos de la 'justicia', su justicia".RéplicaEste 21 de marzo, el presidente López Obrador se deslindó del tema y respondió a periodistas: "Eso tiene que ver con tribunales, con Ministerio Público, juzgados, y no vamos a meternos en esas diferencias, no queremos participar en eso, estamos dedicados de tiempo y alma a la transformación de México".Sánchez Cordero publicó el 20 de marzo en Twitter que ella puede "caminar por donde sea, con la frente en alto y la conciencia tranquila".La presidenta del Senado puntualiza: "Es 'hora de hablar', dice Julio en la portada de la revista Proceso, que algún día honró su padre. Coincido. Dejemos que los órganos de impartición y procuración de justicia hablen".La prolongada y sorda guerra intestina de la que se hablaba en corrillos políticos por fin estalló en Palacio Nacional.Gertz aún guarda silencio.

