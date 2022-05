https://mundo.sputniknews.com/20220520/eeuu-y-america-latina-la-gira-de-jill-biden-como-preambulo-de-la-cumbre-de-las-americas-1125690775.html

EEUU y América Latina: la gira de Jill Biden como preámbulo de la Cumbre de las Américas

EEUU y América Latina: la gira de Jill Biden como preámbulo de la Cumbre de las Américas

La primera dama estadounidense continúa su visita a países regionales, previo al evento a realizarse en Los Ángeles, donde se reunirán los líderes continentales. En otro orden, diputados bolivianos se aprestan a recibir los proyectos de ley para la reforma policial. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2022-05-20T22:00+0000

2022-05-20T22:00+0000

2022-05-20T22:00+0000

en órbita

gobierno de costa rica

costa rica

organización de estados americanos (oea)

gobierno de bolivia

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

jill biden

joe biden

eeuu

cumbre de las américas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1125693071_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_43f1075618a9a6bd4b43e6a67d974b29.jpg

EEUU y América Latina: la gira de Jill Biden como preámbulo de la Cumbre de las Américas EEUU y América Latina: la gira de Jill Biden como preámbulo de la Cumbre de las Américas

Jill Biden visitó este viernes 20 Panamá, donde fue recibida por la primera dama local, Yasmín Colón. Ambas recorrieron un centro de salud en la Ciudad de Panamá que cuenta con el apoyo de Washington.El país centroamericano es el segundo destino de la gira que comenzó este jueves 19 en Ecuador y continúa este sábado 21 en Costa Rica, donde se reunirá con el nuevo presidente, Rodrigo Chaves. Se trata del primer contacto de alto nivel entre el jefe de Estado, quien asumió el 8 de mayo, con la Casa Blanca.A criterio del experto entrevistado, ambas naciones "mantienen un vínculo amigable y cercano que se buscará reforzar. (...) No podemos obviar que EEUU sigue siendo el principal socio comercial de Costa Rica".En tanto, el viaje de Jill Biden se presenta como preámbulo de la Cumbre de las Américas, donde el país norteamericano volverá a ser anfitrión (Los Ángeles), del 6 al 10 de junio, luego de haber sido la primera sede del evento en 1994 (Miami).Del evento participan los líderes del continente. Sin embargo, a principios de mayo el subsecretario de Estado de EEUU para el hemisferio occidental, Brian Nichols, declaró que Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados por "no respetar la democracia".Esta posible exclusión —aún no oficializada por la Casa Blanca— generó críticas de los líderes de México, Chile, Bolivia, Argentina y Honduras."No veo a la Administración Chaves en una línea como la de los mandatarios de Bolivia y México, sino más bien todo lo contrario. (...) Costa Rica apoyará la carta democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA)”, agregó.En esta edición de En órbita, entre otros temas, abordamos la situación de Bolivia donde diputados se aprestan a recibir los proyectos de ley presentados por el Ministerio de Gobierno para la reforma policial.También profundizamos en la primera gira por Asia de Joe Biden, como presidente de EEUU. En este contexto, el mandatario firmará un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por unos 40.000 millones de dólares. Por su parte, Rusia señaló que "sigue de cerca" el suministro de armas de Occidente a Kiev.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

costa rica

eeuu

panamá

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gobierno de costa rica, costa rica, organización de estados americanos (oea), gobierno de bolivia, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, jill biden, joe biden, eeuu, cumbre de las américas, panamá, ecuador, аудио