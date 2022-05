https://mundo.sputniknews.com/20220519/senales-de-autonomia-de-cara-a-cumbre-de-las-americas-1125641960.html

Señales de autonomía de cara a Cumbre de las Américas

Para el director del Centro de Estudios de Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Ernesto Wong, con esta forma de protesta la región da señales de independencia a las posturas de Washington.Para el analista, desde el mismo momento en que el presidente estadounidense Joe Biden anunció que no invitaría a sus pares Miguel Díaz-Canel, de Cuba, Daniel Ortega, de Nicaragua, y Nicolás Maduro, de Venezuela, la reunión quedó destinada al fracaso.La IX Cumbre de las Américas se realizará en Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio. El encuentro, convocado anualmente en diferentes países y del que participan líderes de 35 Gobiernos del continente, vuelve así este año a la sede que lo vio nacer en 1994.El objetivo de este foro, según lo expuesto en los portales web de las cancillerías de los países que lo integran, es reunirse para tratar temas diplomáticos y comerciales de importancia a nivel continental.Desde su creación, la Cumbre fue un espacio para promover el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), un proyecto de la Casa Blanca que jamás consiguió respaldo absoluto, y que excluía Cuba.En 2005, cuando EEUU esperaba consolidar su propuesta del ALCA, la Cumbre celebrada en la ciudad argentina de Mar del Plata se convirtió en un foro de protesta a dicho plan. Allí se hizo popular la frase del entonces mandatario venezolano Hugo Chávez: "El ALCA al carajo", así como los discursos críticos de los entonces presidentes Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil 2003- 2010) y Néstor Kirchner (Argentina, 2003-2007).La última Cumbre se realizó en 2018, y la sede fue Perú, donde también nació el Grupo de Lima, que reunía a Gobiernos interesados en aislar a Venezuela tras un nuevo triunfo electoral de Nicolás Maduro.En esa reunión 2018, Perú no invitó a Venezuela, pero sí a Cuba, país que había participado en la anterior Cumbre de 2015, celebrada en Panamá.México fijó posturaTras el anuncio de Biden, varias naciones del hemisferio rechazaron la medida.El presidente de México, Manuel López Obrador, condenó que Estados Unidos decidiera no invitar a sus pares cubano, nicaragüense y venezolano, y dijo que de ser así él tampoco acudiría. En su lugar, enviará a su canciller Marcelo Ebrard.Los pasos de López Obrador fueron seguidos por Honduras, Guatemala, mientras que Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, aún no confirmaron su participación.Para Wong, la postura de los Gobiernos latinoamericanos demuestra que Estados Unidos perdió toda la capacidad de dominar que tuvo sobre la región."Ha perdido toda la capacidad de dirección que tenía y que tuvo en un tiempo, y ya la capacidad de dominación económica, comercial, también la ha perdido frente a China, que es el principal socio comercial de la mayoría de los países de América Latina", apuntó.Ante este escenario, aseveró el analista, a Washington solo le queda el camino del diálogo.

