La Policía de Bolivia o "el pueblo uniformado que requiere una transformación"

Sputnik conversó con el diputado boliviano Santos Mamani, quien preside la comisión dedicada a fiscalizar la labor policial. En los próximos días en esta... 19.05.2022, Sputnik Mundo

américa latina

bolivia

policía de bolivia

corrupción

delitos

reforma

📝 reportajes

Participó del golpe de Estado de 2019, tiene exjefes detenidos por narcotráfico y a muchos otros oficiales investigados por facilitar el ingreso de autos robados en Chile, entre otros países. En estos días, el prestigio de la Policía boliviana no está en su punto más alto. El Gobierno de Luis Arce anunció que se realizará una reestructuración a esta institución, con la finalidad de optimizar su funcionamiento.Como un primer paso, el Gobierno plantea reestructurar a la Policía mediante la sanción de cuatro leyes, de las cuales una ya fue aprobada. El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Santos Mamani es uno de los involucrados en este desarrollo legislativo, como presidente de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas."Hemos hecho ya varias sesiones, en las cuales han estado presentes acá, en el hemiciclo de la comisión, el comandante general [de la Policía, Jhonny Aguilera], ha estado el ministro de Gobierno [Eduardo del Castillo] ya en dos oportunidades, y otras autoridades del área para ver algunos temas de mucha importancia para el país", contó Mamani a Sputnik.Con la recuperación de la democracia, en noviembre de 2020, el Gobierno de Arce hizo a un lado a los jefes policiales vinculados con la presidencia de facto de Jeanine Áñez (2019-2020). Algunos están detenidos, vinculados a los diversos delitos por los cuales se juzga y se seguirá juzgando a la expresidenta como a varios de sus colaboradores.A principios de mayo, causó malestar en el Ejecutivo la difusión de una investigación en la televisión de Chile, que evidencia los vínculos entre jefes policiales y chuteros, como se llama a quienes contrabandean autos robados que también llegan de Argentina y Paraguay.El vocero del Gobierno, Jorge Richter, dijo a la prensa que al presidente Arce le cayó muy mal que en la televisión de otros países se muestre a jefes policiales locales en actos de corrupción."El presidente ha visto y ha recibido todo esto con indignación. Por supuesto que no cae bien ni hace gracia que autoridades o altos niveles de la Policía boliviana estén mostrándole a los bolivianos este tipo de situación", comentó Richter.Como respuesta, el Gobierno comenzó a investigar y detuvo a los policías de alto rango vinculados. "Es parte de la necesaria reestructuración que el país debe trabajar. Lo primero que se requiere es la decisión política y, después, hay que trabajar un profundo diagnóstico", sostuvo el vocero.Pero, advirtió, "no es algo que se realice entre cuatro personas y en un fin de semana. Hay que ver los mecanismos que se están conectando y que establecen ciertas debilidades institucionales muy críticas".Los amotinados de 2019"No olvidemos que la Policía fue gestora y constructora del golpe de Estado de 2019. La Policía tiene una función específica, la de resguardar la seguridad interna del país y la seguridad ciudadana, velar por el bienestar de la población", comentó el diputado por Cochabamba.El 9 de noviembre de 2019, un día antes de que Evo Morales (2006-2019) fuera derrocado, los cuarteles policiales comenzaron a amotinarse contra el Gobierno democrático. Luego, con el pedido de su renuncia formulado por las Fuerzas Armadas, al entonces presidente no le quedó otra opción que abandonar el país.Mamani detalló que en ese momento "a partir de sus, entre comillas, organizaciones y asociaciones de sus esposas [como la Asociación de Esposas de Suboficiales y Clases de la Policía] o entre los policías de jerarquía baja [como la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías] han tomado acciones".Estos sectores "se sumaron a la jerarquía alta de la Policía en 2019 para gestar y materializar un golpe de Estado".Concretar estos cambios en la Policía boliviana "requiere una decisión política sin duda importante y un diagnóstico profundo, que hay que realizar". Estas transformaciones "no se realizan de la noche a la mañana, tienen su proceso", dijo Mamani.¿Hacia el FBI boliviano?El diputado Mamani dijo algunas palabras días atrás que tuvieron gran repercusión. Su propuesta estaba dirigida a mejorar la función policial."La Policía no puede ser juez y parte. Cuando una persona comete un delito, la Policía investiga. Pero cuando un policía de alta jerarquía comete un delito, la propia Policía lo investiga", explicó.En este sentido, "he planteado abrir el debate para la creación de una Agencia de Inteligencia Plurinacional, o un Centro de Investigaciones Plurinacional que tenga alcance nacional y sea independiente de la Policía". El diputado advirtió que "varios países tienen estos mecanismos, como Estados Unidos".Una reforma tan profunda en la institución policial como la que se pretende realizar exige también un cambio desde la formación que los futuros uniformados reciben en sus academias."Hoy tenemos una comisión de trabajo con el rector de la Anapol [Academia Nacional de Policía]. Vamos a plantear que la educación tiene que ser un pilar fundamental", dijo Mamani.También le espera un arduo trabajo legislativo "para la reforma de algunas leyes, como la ley orgánica de la Policía boliviana. Obviamente, tenemos que trabajarla con ellos".Una reestructuración ya iniciadaEl ministro de Gobierno dijo en conferencia de prensa que "la reestructuración de la Policía boliviana ha iniciado hace un par de meses", cuando se aprobó la Ley de Carrera de Generales y Ascensos de la Policía, en agosto de 2021. Esta norma incluye al ministro dentro la estructura del Alto Mando policial.Del Castillo indicó que ya propuso la segunda normativa: "El Ministerio de Gobierno ha presentado ante las instancias correspondientes el proyecto en sí del plan de carrera de la Policía boliviana".La tercera ley es sobre evaluación y desempeño de las y los oficiales. La cuarta normativa abordará el régimen disciplinario: "Vemos que la ley 101, actual del régimen disciplinario de la Policía boliviana, no ha cumplido su fin en el pasado y en la actualidad para poder alejar a los malos efectivos policiales de las institución verde olivo, o que cumplan la sanción correspondiente que determina la normativa legal vigente".

bolivia

bolivia, policía de bolivia, corrupción, delitos, reforma, 📝 reportajes