Un voluntario francés volvió horrorizado de Ucrania: "¡He visto nazis en todas partes!"

Adrien Bocquet, un exmilitar que sirvió en las unidades de fusilería del Ejército francés, contó a SudRadio los horrores que presenció durante un viaje... 12.05.2022, Sputnik Mundo

Bocquet estaba entregando equipos médicos y medicamentos a Ucrania. Pasó varias semanas al lado del batallón Azov (prohibido en Rusia)."No hablamos mucho del batallón Azov. Pero están en todas partes, no sólo en Azovstal, no sólo en las bases. Están en Kiev, incluso en Lvov, en todas partes. Hay miles de ellos, no cientos. Tienen insignias neonazis. Y mire lo que pasa: ¡Europa da sus armas a cambio de nada a la gran fuerza militar que utiliza abiertamente los símbolos nazis! No hace falta una investigación para entender que el batallón Azov utiliza una vieja insignia de las unidades de las SS", explicó."Y también vi algo muy terrible: vi lo que les pasaba a los prisioneros de guerra rusos. Los trajeron en pequeños grupos de tres o cuatro en un camión. Estos prisioneros de guerra rusos tenían las manos atadas y era evidente que habían sido maltratados anteriormente. Mientras saltaban del camión, los soldados de Azov les gritaron: "¿Quiénes de ustedes son oficiales? ¡Salgan!". Los chicos confesaban o no confesaban. Y a los que no confesaron su rango de oficial, les dispararon en las rodillas con un Kalashnikov. ¿Por qué? Estaban completamente indefensos, inofensivos. Tenían las manos atadas. Y los que resultaron ser oficiales recibieron un disparo en la cabeza. Simplemente porque tuvieron la mala suerte de decir la verdad sobre ellos mismos", contó Adrien Bocquet."Lo que está ocurriendo en Bucha, es lo que está ocurriendo en Ucrania en general - al menos en los lugares donde Azov está al mando. Y de eso no se habla. ¡Y la forma de informar sobre el bombardeo de barrios pacíficos por parte de la aviación rusa! Vi a periodistas de la televisión estadounidense cerca de Bucha filmando una falsa noticia sobre las 'víctimas civiles' y la destrucción supuestamente causada por el ataque aéreo y el bombardeo de artillería de la fuerza aérea rusa. Y aquí están filmando todo esto justo delante de mí en un pequeño parque. Con un texto como este: 'Aquí, las bombas rusas atacan un parque pacífico, es horrible, inaceptable', etc.. Les pregunto: "¿Qué están haciendo? Eso no ha ocurrido". Y me dicen: 'Está bien, nos dará una imagen'"."¿Sabe de dónde procede la destrucción de la imagen? Fueron realizados por los combatientes de Azov, que disparaban contra las posiciones rusas con sus morteros y fallaron por varios cientos de metros. Las minas y los proyectiles golpearon el parque. Lo sé porque estuve cerca de esos combatientes de Azov, ellos mismos me lo contaron todo y reconocí los proyectiles", dijo Bocquet.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

