El abecé del Batallón Azov, el neonazismo del que Occidente no habla sobre el conflicto en Ucrania

El abecé del Batallón Azov, el neonazismo del que Occidente no habla sobre el conflicto en Ucrania

Entre los argumentos del presidente de Rusia, Vladímir Putin, para ordenar una operación militar especial en Ucrania se encuentra la "desnazificación" del... 25.03.2022

"El objetivo es proteger a las personas que han estado sufriendo a lo largo de los últimos ocho años vejaciones y genocidio por parte del régimen de Kiev; a tales efectos procuraremos la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, además de llevar a juicio a quienes han perpetrado numerosos crímenes sangrientos contra civiles, entre ellos nacionales de Rusia", aseguró Putin al explicar las razones por las cuales el Kremlin decidió lanzar dicha operación militar. Detrás de estos ataques se encuentra el famoso Batallón Azov. ¿Cómo nació este grupo? ¿Cuál es su ideología? ¿Por qué juegan un papel fundamental en el actual conflicto que se vive en Ucrania? Sputnik te trae los pormenores. La semilla del Batallón Azov Se trata de un grupo armado abiertamente nazi, de acuerdo con la organización no gubernamental española Al Descubierto, cuya línea de investigación son los grupos de extrema derecha. El Batallón Azov tuvo un auge tras el golpe de Estado perpetrado contra el Gobierno de Víctor Yanukóvich en 2014. Este grupo forma parte de las la Guardia Nacional de Ucrania —la fuerza de reserva de las Fuerzas Armadas del país que se encuentra bajo jurisdicción directa del Ministerio del Interior— por lo que están dotados de armas y con entrenamiento de corte militar. Sin embargo, la historia de los grupos neonazis data desde la década de los 30 del siglo pasado, cuando surgieron grupos que buscaban la separación de Ucrania de la entonces URSS bajo los pilares ideológicos del fascismo, siendo la agrupación más reconocida la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN), creada en 1929, explica el historiador Christian Nader en entrevista con Sputnik. Esta agrupación, que posteriormente fue bautizada como el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) operó a favor de los nazis en la URSS y cometió crímenes antisemitas. Aunque el grupo desapareció en la década de los 60, tras la independencia de Ucrania, en 1991, la ideología nacionalista volvió a adquirir fuerza y fue así como nacieron partidos como el Congreso de Nacionalistas Ucranianos (KUN) y el Partido Social-Nacional de Ucrania, la semilla del Batallón Azov. Históricamente, los grupos neonazis ucranianos han tenido poder político pues han operado como brazo armado de algunos partidos, por ejemplo, el grupo Patriotas de Ucrania, que fue registrado como asociación civil en 1996 aunque estuviera conformada principalmente por militares y veteranos de guerra. En 1999 este grupo estuvo ligado al Partido Social-Nacional de Ucrania. En 2014, Patriotas de Ucrania e integrantes de otros grupos nacionalistas se unieron para formar el Batallón Azov, el cual ha sido ligado a los ataques contra los civiles de las hoy Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk los cuales, en su totalidad desde 2014, ha cobrado la vida de más de 7.000 personas, la mayoría rusos étnicos. Neonazis institucionalizadosEn su escudo, el Batallón Azov tiene símbolos del nazismo como el Sol Negro, símbolo ocultista utilizado por las SS y por los grupos de extrema derecha. Pese a ello, pasó a ser parte de la Guardia Nacional de Ucrania.Los grupos ucranianos abiertamente nazis forman parte del Ejército de Ucrania; es decir, están institucionalizados, un proceso que se dio a partir del Gobierno de Petró Poroshenko, entre 2014 y 2019. ¿Cómo pasó esto?Durante años, explica Nader, los grupos paramilitares fueron financiados por Estados Unidos para orquestar el golpe de Estado al Gobierno de Víctor Yanukóvich; sin embargo, había un problema para los estadounidenses: los fondos de la Secretaría de la Defensa no podían destinarse a grupos abiertamente nazis. Es aquí cuando, explica Nader, empieza su adhesión a las Fuerzas Armadas de Ucrania como miembros de la Guardia Nacional. "En este momento comienza el adiestramiento (militar) por parte de Gran Bretaña, de Canadá, de Estados Unidos y el armamento. (El Batallón Azov) no es el único, hay muchos otros en estos grupos no son el único porque hay muchos otros también tenemos al Batallón Aidar y otros tantos. Suman, se calculan, aproximadamente unas 100.000 personas, una tercera parte del Ejército ucraniano", afirma. El nazismo ucraniano, advierte el historiador, no solamente afecta a dicho país, pues se ha demostrado que elementos del Batallón Azov realizaron labores de entrenamiento y radicalización de los supremacistas blancos en Estados Unidos que estuvieron detrás de la masacre de 11 personas en una Sinagoga de Pittsburgh en 2018. Polacos, australianos, brasileños se han entrenado con este grupo neonazi en Ucrania, apunta Nader. "Prácticamente tocan los cinco continentes", afirma.

