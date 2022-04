https://mundo.sputniknews.com/20220422/grupos-neonazis-en-ucrania-conoce-al-infame-s14-1124687697.html

Grupos neonazis en Ucrania: conoce al infame S14

Grupos neonazis en Ucrania: conoce al infame S14

Al hablar de grupos neonazis en Ucrania lo primero que viene a la mente es el infame batallón Azov*. Sin embargo, hay más organizaciones ultranacionalistas que...

donb谩s. la historia de un genocidio

馃摪 neonazismo en ucrania

neonazismo

fascismo

馃摪 operaci贸n militar especial de rusia en ucrania

ucrania

europa

Tambi茅n conocida como C14 por su transliteraci贸n en ucraniano, o Sich, esta organizaci贸n de extrema derecha fue fundada en 2009 que tras un rebranding reciente se ha convertido en el partido pol铆tico Fundamento de Libertad.Recibi贸 su fama por los violentos pogromos llevados a cabo contra los gitanos en Ucrania. Sin embargo, estos ataques son solo la punta del iceberg de la violencia ejercida por este grupo.Grupo neonazi respaldado y financiado por el EstadoEn marzo de 2019, cuando el grupo ya hab铆a alcanzado el m谩ximo nivel de radicalizaci贸n, se di贸 a conocer que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) encomendaba al S14 a realizar ciertas "misiones" que los propios servicios especiales no pod铆an llevar a cabo por razones jur铆dicas.De hecho, el propio fundador del S14, Evgueni Karas, alardeaba abiertamente no solo de ello, sino de que el SBU proporcionaba al grupo informaci贸n sobre los partidarios de Rusia, que m谩s tarde ser铆an atacados por los extremistas. As铆, los neonazis del S14 incluso pod铆an asaltar a sus blancos a plena luz del d铆a delante de los agentes de la Polic铆a.El propio Karas relat贸 los muchos casos en los que al llegar al lugar del ataque, lo 煤nico que les ped铆an los agentes de la Polic铆a era que "hicieran sus cosas donde no les vieran".Sin embargo, el apoyo del Estado que recibe el S14 va m谩s all谩 de su cooperaci贸n con el SBU. Por ejemplo, en junio de 2018 se di贸 a conocer que el Ministerio de Juventud y Deportes proporcion贸 financiaci贸n directa a la organizaci贸n neonazi.M谩s tarde, los grupos de la ultraderecha participaron en la formaci贸n del Ministerio de Asuntos de los Veteranos en 2018. Este, a su vez, les devolvi贸 el favor: coopera extensamente con el batall贸n Azov desde 2019 y en 2021 el consejo social de este Ministerio ha sido integrado por los miembros del S14. Adem谩s, este mismo Ministerio tambi茅n financi贸 directamente la actividad del S14.Asimismo, cabe destacar que el S14 recibi贸 la atenci贸n de m谩ximo nivel cuando su l铆der, junto con los representantes del Azov, fueron recibidos por el propio presidente judio del pa铆s, Volod铆mir Zelenski.En marzo de 2018 un distrito de Kiev firm贸 un contrato para formar una milicia municipal liderada por un representante del S14. Su funci贸n oficial era el patrullaje de las calles de la capital ucraniana.Seg煤n coment贸 Josh Cohen para Atlantic Council, lo preocupante es que mientras los partidos de ultraderecha no rinden bien en las elecciones, parece que el Estado no quiere o no puede enfrentarse a estos grupos violentos para poner fin a su impunidad."Nos encanta matar"En unas recientes declaraciones, hechas a principios de febrero de 2022, el l铆der del S14, Evgueni Karas, coment贸 que Ucrania se ha visto notablemente reforzada gracias al suministro de armas desde otros pa铆ses.Al mismo tiempo, el radical neonazi destac贸 que con todo este potencial militar Ucrania ahora puede cambiar su postura en cuanto a sus vecinos, como, por ejemplo, Hungr铆a."As铆 que si los nacionalistas llegan al poder en Ucrania, esto se convertir谩 en un gran problema para muchos pa铆ses que ahora intentan ofendernos", concluy贸.Impunidad por asesinatosEl activista social y periodista Oles Buzin fue asesinado el 16 de abril de 2015 en la capital de Ucrania, Kiev. Ya en junio del mismo a帽o el que fue el ministro del Interior, Arsen Av谩kov, anunci贸 que el asesinato se resolvi贸 y los tres presuntos asesinos fueron detenidos.Los tres sospechosos pertenec铆an al S14, y entre ellos estaba incluso el fundador de la organizaci贸n, Evgueni Kar谩s. Los otros dos eran Andr茅i Medvedko (exagente del Ministerio del Interior ucraniano) y Denis Polischuk, que era candidato para un puesto de diputado en el Parlamento en 2012.Sin embargo, un a帽o despu茅s los sospechosos recibieron el arresto domiciliario "parcial" como medida preventiva y desde entonces el caso no avanz贸. Lo que s铆 avanz贸 fue la carrera pol铆tica de Medvedko, que en 2019 recibi贸 el puesto de miembro del Consejo de control popular de la Agencia Anticorrupci贸n Nacional.Otros ataques perpetrados por el S14El grupo neonazi lleg贸 a la c煤spide de su radicalizaci贸n en 2018, cuando atacaron una manifestaci贸n anual celebrada para recordar a dos antifascistas rusos que fueron asesinados. Y este ser铆a solo el comienzo de sus andaduras.De all铆 en adelante todo grupo que no se enmarcaba en su ideolog铆a se convert铆a en un blanco leg铆timo, y eso inclu铆a las marchas de las mujeres el 8 de marzo, las manifestaciones por los derechos LGBT o veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Cabe se帽alar, que estos ataques eran perpetrados ante la mirada de los agentes de la Polic铆a, que en muchos casos proced铆an a detener a los pac铆ficos manifestantes v铆ctimas de la violencia en lugar de los radicales.Pero el S14 se gan贸 la fama internacional despu茅s de los violentos pogromos de asentamientos de gitanos en los que no ten铆an piedad ni por las mujeres, ni por los ni帽os. Uno de estos pogromos se sald贸 con la vida de un hombre.Al d铆a siguiente, el l铆der del S14 hizo una advertencia con una clara inclinaci贸n por las ideas neonazis bajo el titular Safari de separatistas, en el que amenaz贸 a los "microbios del terrorismo que se esconden en las calles pac铆ficas de ucrania". Curiosamente, una ret贸rica similar fue empleada en otro caso.En 2017 el activista por la paz de la izquierda Stas Sergienko acus贸 a los integrantes del S14 de haberlo atacado y apu帽alado con un cuchillo.Participaci贸n del S14 en el Maid谩nEl S14 era uno de los grupos ultraderechistas que participaron activamente en las protestas de Maid谩n que llevaron al violento golpe de Estado.En particular, los militantes del S14 se hicieron con el control del edificio de la Administraci贸n Estatal de Kiev y organizaron all铆 su base de operaciones. De hecho, los ultranacionalistas del grupo defendieron el edificio cuando el 11 de diciembre de 2013 las fuerzas de Seguridad intentaron retomar el control. M谩s tarde se apoderar铆an de otro edificio.Luego, los integrantes del grupo realizaban desde all铆 asaltos contra los manifestantes y agentes de la Polic铆a. El 16 de febrero de 2014 los miembros del S14, junto con su l铆der Evgueni Karas, atacaron a los asistentes de la periodista suiza Maria Bastashevski, y les amenazaron con armas de fuego.M谩s tarde se inform贸 que el edificio de la Administraci贸n Estatal de Kiev que ocuparon los integrantes del S14 fue vandalizado con la simb贸lica neonazi.Reconocimiento internacional como grupo terrorista y neonazistaEn noviembre de 2017 el S14 fue agregado a la base de datos del Consorcio de Investigaci贸n y An谩lisis del Terrorismo. Un a帽o m谩s tarde, junto con otros grupos ultraderechistas, el S14 fue reconocido por el Departamento de Estado de EEUU como un grupo de odio ultranacionalista.M煤ltiples expertos en el tema calificaron al S14 como un grupo extremista y neonazi, cuya "actividad se centra en la persecuci贸n y en el terrorismo contra los periodistas, blogueros y civiles opositores". Por su parte, Karas asegur贸 que no es neonazi, pero lo hizo de una forma que justo al contrario ha confirmado estas acusaciones.As铆, en un programa de la BBC donde fue invitado, Karas afirm贸 que no es un nazi o neonazi porque su grupo se enfrenta solo a grupos 茅tnicos no ucranianos, en los que incluy贸 a los polacos, rusos y judios.A pesar de ello, en agosto de 2019 el Juzgado de Kiev dictamin贸 que no se puede tildar al S14 de grupo neonazi, provocando un tsunami de indignaci贸n por parte de tales medios como The Economist, The Guardian, Haaretz, The Nation, Reuters, Al Jazeera, La Croix y The Washington Post, entre otras editoriales y organizaciones.El Juzgado Supremo de Ucrania rechaz贸 la apelaci贸n contra esta decisi贸n en 2020.Un grupo neonazi a escala nacionalA pesar de que muchos de los reportes sobre la violenta actividad del S14 provienen de la capital ucraniana, son solo una gota en el mar de sus acciones llevadas a cabo en muchas ciudades del pa铆s.*Organizaci贸n extremista prohibida en Rusia.

ucrania

2022

