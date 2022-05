https://mundo.sputniknews.com/20220510/altos-costos-de-insumos-complican-a-la-construccion-en-paraguay-1125292725.html

Altos costos de insumos complican a la construcción en Paraguay

Altos costos de insumos complican a la construcción en Paraguay

Autoridades de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) han manifestado su preocupación por los altos costos de las materias primas. Aseguran además que... 10.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-10T01:52+0000

2022-05-10T01:52+0000

2022-05-10T01:52+0000

economía

paraguay

construcción

alza de precios

📈 mercados y finanzas

inflación

combustible

materias primas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1125293062_0:71:1920:1151_1920x0_80_0_0_77f8047433885407934649c6117e408c.jpg

Las sanciones contra Rusia impuestas por Occidente a raíz del conflicto en Ucrania han afectado a todo el mundo. El aumento del precio de los combustibles repercute en los costos de producción de las empresas, que ven reducido su margen de ganancia y conducen a la inflación, lo cual redobla su impacto en las economías ya golpeadas desde hace dos años por la pandemia de COVID-19.La industria de la construcción es uno de los sectores económicos que no ha parado de crecer en Paraguay durante los últimos dos años de pandemia. En este 2022 aún la industria atraviesa un buen momento, pero también preocupan los altos costos de las materias primas e insumos para la producción, como el combustible y el hierro, entre otros."Como gremio hemos solicitado que se abra la estructura de precios para ver cómo se compone el precio final del insumo del combustible, porque el sector de la construcción es uno de los que más consume combustible", dijo el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Daniel Díaz de Vivar, en entrevista al Canal PRO.El precio del combustible en Paraguay registró seis subas sucesivas entre enero de 2021 y febrero de 2022: aumentó 56% en un año. Esta situación ha generado malestar en varios sectores.Los sindicatos de camioneros paraguayos se han manifestado en todo el país durante el último mes de abril para protestar por el alto costo de la gasolina y reclamar un acuerdo con el Gobierno que contemplara su situación.Finalmente, el 27 de abril, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que autoriza a la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) la compra de combustibles sin intermediarios, lo cual ahorraría tres millones de dólares mensuales, que se trasladaría a una reducción del precio del combustible.Según Díaz de Vivar, Capaco ha solicitado la instalación de mesas de trabajo para tratar el "sinceramiento" de los precios del combustible: "Todavía no tuvimos respuesta. Nos hubiese gustado que Petropar tenga un consejo que esté representado por personas de los gremios (...) Creemos que sería importante que el consejo de Petropar también cuente con consejeros por parte del sector privado".La construcción en ParaguayLos combustibles no son el único costo que preocupa a Capaco. Según su presidente, el precio del hierro "tuvo una variación importantísima: subió casi 60% durante el año pasado".Díaz de Vivar también indicó que los costos de otros materiales como el vidrio y el plástico, así como los precios de la maquinaria y los fletes internacionales, aumentaron desde 2021 en todo el mundo, cuando la economía comenzó a reactivarse, por lo cual "la demanda fue mucho mayor a la oferta y eso hizo que los precios subieran".Paraguay registró en 2021 una inflación del 6,8%. En el último diciembre, el Banco Central señalaba que que la reactivación económica era impulsada, entre otros, por el sector de la construcción. Según cifras oficiales, en 2020 la construcción fue el sector económico que más contribuyó al Producto Interno Bruto (PIB) con un 9,5%. No obstante el aumento de los precios, las proyecciones del sector para este año en principio son favorables."El sector privado, el sector inmobiliario está realmente en auge. Siguen las obras de infraestructura de edificios en Asunción, y no hay muchas licitaciones en la obra pública: sabemos que este es un año político, un año de mucha incertidumbre política, y entonces creemos que cuando más tenemos que apretar es ahora porque si bien se están ejecutando obras que fueron licitadas en 2020 y 2021, este año ha habido pocas licitaciones", resumió el presidente de Capaco.

https://mundo.sputniknews.com/20220413/si-sancionas-a-rusia-sancionas-al-mundo-el-peligro-de-la-inflacion-en-america-latina-1124203175.html

https://mundo.sputniknews.com/20220428/el-senado-paraguayo-rechaza-proyecto-que-buscaba-penalizar-los-cierres-de-rutas-1124953267.html

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

paraguay, construcción, alza de precios, 📈 mercados y finanzas, inflación, combustible, materias primas