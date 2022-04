https://mundo.sputniknews.com/20220418/protesta-de-camioneros-en-paraguay-podria-recrudecer-si-no-se-llega-acuerdo-con-gobierno-1124529772.html

Protesta de camioneros en Paraguay podría recrudecer si no se llega acuerdo con Gobierno

Protesta de camioneros en Paraguay podría recrudecer si no se llega acuerdo con Gobierno

MONTEVIDEO (Sputnik) — El aumento de los combustibles en Paraguay sigue generando malestar, y nuevos sindicatos se unen a las protestas. Los camioneros... 18.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-18T21:35+0000

2022-04-18T21:35+0000

2022-04-18T21:35+0000

américa latina

paraguay

💬 opinión y análisis

protestas

transportista

manifestación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/04/1094020916_0:106:1921:1186_1920x0_80_0_0_011f5d3812a996e8572c20988a6be4c2.jpg

Sus planteos van en dos direcciones: pretenden que la estatal Petropar no esté sujeta a privados a la hora de comprar combustibles y que en el Congreso no se trate un proyecto de ley que supuestamente "criminaliza" sus manifestaciones."Nosotros cada vez más vamos a recrudecer nuestras medidas. Nosotros no podemos trabajar con este precio. Vamos a seguir estando en la ruta hasta que el Gobierno pueda darnos una respuesta favorable a nuestro pedido. Vamos a seguir en todas las rutas del país", dijo el integrante del gremio de Transportistas y Afines del Departamento Central y Cordillera, Nery Pereira, en diálogo con la Agencia Sputnik.Pereira afirmó que esta movilización se está haciendo en todos los departamentos.Por su parte, la Policía Nacional se declaró el domingo en estado de alerta ante las movilizaciones de camioneros e informó que dispondrá del 100% de su personal para realizar los operativos de seguridad, consignó el diario La Nación.ReclamosPereira explicó que con el actual precio de los combustibles, los transportistas no pueden trabajar.El reclamo por el precio de los combustibles se debe a que Paraguay registró seis subas sucesivas en el plazo de 12 meses. De enero del 2021 a febrero de este año se incrementó 56%.Por otro lado, los camioneros reclaman que se frene un proyecto de ley en el Congreso que "criminaliza la manifestaciones de los camioneros y del sector trabajador", afirmó Pereira."El proyecto está en el parlamento. Criminaliza las protestas porque no le conviene al sector empresarial privado que nosotros nos manifestemos. Ellos con esa ley pueden encarcelarnos por seis años de prisión", expresó.El senador Enrique Riera adelantó este lunes 18 que pedirá que el proyecto, que eleva a seis años de pena privativa de libertad a quienes cierren rutas, sea tratado en la próxima sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, que será este jueves 21.Se trata del proyecto de ley que modifica el artículo 216 de la Ley Nº 1.160/1997 del Código Penal, presentado en el Senado por los legisladores Riera, Enrique Bacchetta y Antonio Barrios, del gobernante Partido Colorado (derecha), y Georgia Arrúa y Stephan Rasmussen, del Partido Patria Querida (centroderecha), informó el diario La NaciónRiera explicó que el objetivo es establecer una pena para los casos de bloqueos de ruta, ya que el mismo no se contempla en el Código Penal Paraguayo actualmente.Transportistas detenidosEl 14 de abril, cinco dirigentes camioneros fueron detenidos en Asunción e imputados por presunta extorsión, según informaron en conferencia de prensa los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta.Según los fiscales, los acusados habrían intentado extorsionar al Gobierno al exigir un pago de un millón de dólares para no cerrar rutas; el Ministerio del Interior presentó la denuncia.En las últimas semanas, los camioneros realizaron numerosas protestas con bloqueos de carreteras en reclamo por el aumento del precio del combustible.A fines de marzo, el movimiento campesino también realizó movilizaciones, afirmando que la única solución al aumento de los combustibles es que el país restablezca sus relaciones con Venezuela y pague la deuda millonaria que mantiene con la estatal PDVSA.

https://mundo.sputniknews.com/20220329/paraguay-pierde-350-millones-al-no-poder-vender-su-carne-a-rusia-debido-a-sanciones-1123752330.html

https://mundo.sputniknews.com/20220405/senado-de-paraguay-da-media-sancion-a-creacion-de-fondo-de-estabilizacion-de-combustibles-1124049369.html

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Lucía Barrios https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Lucía Barrios https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Lucía Barrios https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

paraguay, 💬 opinión y análisis, protestas, transportista, manifestación