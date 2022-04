https://mundo.sputniknews.com/20220428/paraguay-y-la-carrera-presidencial-el-partido-colorado-es-un-partido-hegemonico-1124914089.html

Paraguay y la carrera presidencial: "El Partido Colorado es un partido hegemónico"

A falta de un año para las próximas elecciones presidenciales en Paraguay, el escenario electoral se comienza a dilucidar. En conversación con Sputnik, la... 28.04.2022, Sputnik Mundo

A casi un año exacto de las próximas elecciones presidenciales en Paraguay (30 de abril de 2023), emergen las distintas candidaturas que pretenden disputar el poder hegemónico del Partido Colorado (derecha) en el país del Cono Sur.En conversación con la periodista y politóloga de la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad de Salamanca, Sara Villalba, clarifica que, "la campaña electoral propiamente tal comenzó hace bastante tiempo ya. Podemos decir que es una campaña electoral bastante anticipada, que ya se iba conformando desde el año pasado, incluso diría antes de 2021, por parte de algunos de los candidatos".Paraguay se caracteriza por tener una alta desconfianza a la alternancia en el poder, donde el gobernante Partido Colorado —Asociación Nacional Republicana, de forma oficial— "es el partido que está en el Gobierno hace más de 70 años, el mismo partido que sostuvo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989)".Reticencia a la alternancia en el poderExisten muchos factores históricos y estructurales, según Villalba, para entender este fenómeno, "También hay una cuestión histórica de patrones de afectividad hacia los partidos tradicionales en Paraguay y por otro lado, la propia legislación electoral no facilita la formación ni la continuidad de los partidos políticos, que está de cierta manera diseñada para que solamente los partidos tradicionales puedan continuar, tengan recursos y mayores posibilidades", sostiene la politóloga paraguaya.Principales actoresLas internas del Partido Colorado suelen ser sumamente importantes, porque usualmente determinan al candidato con más posibilidades a nivel nacional, explica Villalba."En este caso hay dos movimientos, uno es el movimiento del actual vicepresidente de la República, Hugo Velásquez, que tiene afinidad con el actual oficialismo del presidente, Mario Abdo Benítez".Velásquez tiene una trayectoria de muchos años en la política paraguaya. "Anteriormente había sido diputado en el periodo anterior, ahora vicepresidente y también a nivel departamental tiene una trayectoria previa que lo acompaña", destaca Villalba.El otro movimiento es Honor Colorado, que responde al expresidente Horacio Cartes (2013-2018), justamente el antecesor de Abdo Benítez."El candidato [de Honor Colorado] es Santiago Peña, quien tiene una trayectoria centrada en el sector privado, empresarial. Ya había competido en 2018 con el actual presidente de la república en las internas coloradas, y ahora vuelve a competir con Hugo Velásquez, a nivel del oficialismo", afirma la comunicadora y politóloga.Ñemongeta Guasu (Frente Guasu) y la ConcertaciónA nivel de la oposición hay más heterogeneidad, teniendo en cuenta el espectro ideológico, comenta Villalba.Los sectores de izquierda progresista, que el domingo 24 de abril, con el voto de 260 delegados de diferentes partidos agrupados en un espacio llamado Ñemongeta Guasu (Frente Guasu) —que en lengua guaraní significa Conversación Grande—, definieron como candidata presidencial a Esperanza Martínez, actual senadora y exministra de Salud de Fernando Lugo (2008-2012) —única administración que ha roto la hegemonía del Partido Colorado—."Luego, hay otro espacio, que es el espacio Concertación, donde hay partidos más bien del centro político, como el Partido Liberal Radical Auténtico, que es otro partido tradicional, y otros partidos más como el Partido Encuentro Nacional, que todavía están viendo cómo definir al candidato de la oposición", agrega.Este espacio de centro denominado Concertación "plantea que hayan elecciones internas a padrón abierto, pero otros de la misma colectividad plantean que se elija al candidato presidencial a través de encuestas o sondeos de opinión".El candidato en principio sería Efraín Alegre, "quien es un líder que desde hace muchos años está al frente del Partido Liberal Radical Auténtico, tiene trayectoria política. Alegre ya compitió en las elecciones pasadas contra Mario Abdo Benítez, y perdió por pocos puntos porcentuales", expone la politóloga.Todavía no está definido quién acompañará a quién en la chapa presidencial —como se conoce el concepto de fórmula presidencial en Paraguay— de esta posible alianza entre los sectores progresistas y del centro político, como lo son Ñemongeta Guasu y la Concertación. "Eso está todavía en negociaciones, no hay nada definido todavía", sostiene Villalba."Hasta ahora la idea es que vayan juntos y se conforme una sola candidatura fuerte de oposición, pero esto dependerá exclusivamente de las negociaciones que vayan haciendo y de cómo quien ceda la candidatura a la presidencia y quién vaya, es un poco anticipado decirlo, pero no están habiendo puntos de unión aún", enfatiza Villalba.Chilavert, de la cancha de fútbol a la cancha presidencialEn las últimas semanas tuvo repercusión mediática el acercamiento del exportero del seleccionado paraguayo de fútbol José Luis Chilavert a figuras de la derecha argentina como Javier Milei y la exministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.Chilavert anunció su intención de postular al sillón presidencial del Paraguay en las próximas elecciones de 2023, con un marcado discurso anticorrupción."En principio, así como se está viendo el panorama, no sería una candidatura que cambie el tablero por así decirlo. Sería una más de las que se están planteando", agregó.

