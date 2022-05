https://mundo.sputniknews.com/20220506/la-historia-del-feminicidio-que-inspiro-la-nueva-cancion-andrea-de-bad-bunny--1125225367.html

La historia del feminicidio que inspiró la nueva canción 'Andrea' de Bad Bunny

El reggaeton es un género que es duramente criticado por su alto lenguaje sexista y machista, incluso ha llegado a ser tildado de misógino, pero de unos años... 06.05.2022, Sputnik Mundo

El puertorriqueño estrenó este 6 de mayo su nuevo disco, Un verano sin ti, que, al igual que sus producciones anteriores, fue lanzado sin una enorme campaña publicitaria previa como suelen hacer otros artistas del género, entre ellas, Rosalía y su reciente álbum Motomami.El disco de inmediato se convirtió en uno de los estrenos más reproducidos de las plataformas de streaming, refrendando la popularidad de Benito Ocasio, mejor conocido como El Conejo Malo.Sin embargo, una de las canciones ha llamado la atención de los fanáticos por su mensaje directo contra el acoso sexual y la violencia feminicida, y porque sus fans aseguran que está inspirada en un feminicidio perpetrado el año pasado en Puerto Rico.Se trata de Andrea, un tema que canta a dúo con la agrupación Buscabulla, y la cual está basada en el asesinato de Andrea Ruiz, ocurrido entre marzo y mayo del 2021 en la región de Cayey.El caso de Andrea fue muy polémico en Puerto Rico ya que, al igual que en la mayoría de los casos de feminicidios en América Latina, evidenció la indiferencia institucional ante la violencia feminicida.Andrea denunció sin éxito en dos ocasiones a quien se presume fue su asesino, Miguel Ocasio, un exagente de seguridad de 40 años con quien sostuvo una relación de ocho años y quien, al terminar, comenzó a acosarla en su casa y su trabajo.La segunda vez que Andrea pidió protección a las autoridades fue el 26 de marzo, cuando declaró que Ocasio la había atacado con un arma blanca y la amenazó con difundir imágenes íntimas. A pesar de ello, se le negó cualquier tipo de ayuda y se descartó emitir alguna orden de arresto contra su agresor.El 30 de abril de ese mismo año el cuerpo de la joven de 35 años fue hallado calcinado en un bote de basura en una carretera. La afectación del cadáver era tal que los forenses sólo pudieron identificarla por los registros dentales.Fue el propio Miguel Ocasio quien confesó el delito y se entregó a las autoridades, quienes fijaron una fianza de más de 1,1 millones de dólares, la cual no pudo ser saldada por el feminicida confeso.En la canción Andrea de Bad Bunny se hace alusión a las vivencias de millones de mujeres que a diario enfrentan el acoso callejero y las críticas por alzar la voz contra la violencia de género.Entre los versos que destacan están: "Quiere quedarse en PR, no irse pa' ningún estado / Pero todo se ha complicado / Como si ser mujer fuera un pecado" y "No hay mujer sin herida' ni hombre que no mienta / Ey, ella no quiere una flor, solo quiere que no la marchiten / Que cuando compre pan, no le piten / Que no le pregunten qué hizo ayer / Y un futuro lindo le inviten / Que le den respeto y nunca se lo quiten".

