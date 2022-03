https://mundo.sputniknews.com/20220318/rosalia-finge-ser-reportera-para-preguntar-que-piensa-la-gente-de-ella--video-1123315409.html

Rosalía finge ser reportera para preguntar qué piensa la gente de ella | Video

Rosalía finge ser reportera para preguntar qué piensa la gente de ella | Video

La cantante Rosalía demostró una vez que su talento es multifacético luego de estrenarse como reportera para salir a la calle y preguntar qué opina la gente... 18.03.2022, Sputnik Mundo

En una pequeña cápsula para el programa de comedia El Hormiguero, la intérprete de Saoko salió a las calles de España con una peluca y "disfrazada" de reportera para hacer un sondeo sobre su música.Aunque un par de personas sí logra identificar a la cantante en cuanto se acerca, la mayoría no, por lo que Rosalía tuvo que aguantar incluso críticas por el uso de auto tune o porque en algunas de sus canciones no se percibe lo que dice.Uno de los momentos más comentados por sus fans es cuando pregunta por el cantante C. Tangana, su expareja, a lo que una joven le responde que casi no le gusta el español porque le copia el estilo a Rosalía en su más reciente producción, El Madrileño.Luego de las preguntas, Rosalía revela su identidad y sorprende a sus entrevistados, quienes empiezan a aclarar que su intención no era atacarla y que la respetan como artista, a lo que la cantante responde con sonrisas y abrazos.Este clip se lanza el mismo día que se estrena el nuevo álbum de la española, Motomami, su primer larga duración desde que lanzó el exitoso El mal querer en 2018, en el cual colaboran artistas como Pharell Williams, The Weeknd, Tainy y Tokischa.

