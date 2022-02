https://mundo.sputniknews.com/20220208/sin-boletos-pero-con-memes-asi-inicio-la-preventa-del-concierto-de-bad-bunny-en-mexico-1121369626.html

Sin boletos, pero con memes: así inició la preventa del concierto de Bad Bunny en México

Como estaba previsto, la preventa de boletos para el concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, saturó los servidores de Ticketmaster... 08.02.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

bad bunny

👤 gente

música

A las 11:00 hrs. (hora de México) comenzó la preventa de boletos para clientes de Citibanamex y de inmediato la fila virtual se llenó con cientos de miles de personas tratando de adquirir una entrada.Si bien no se ha dado un dato exacto de cuántas personas intentaron comprar un boleto para el Estadio Azteca, la fila virtual reportó entre 200.000 y 400.000 personas intentando hacer la transacción a lo largo de la mañana del 8 de febrero.Las entradas para sus presentaciones los próximos 9 y 10 de diciembre rondaron entre los 500 y los 8.000 pesos (25 y 400 dólares)De acuerdo con Westwood Entertainment, promotora del concierto, los boletos liberados para la preventa fueron vendidos en los primeros 50 minutos, razón por la que se abrió una segunda fecha que también agotó sus entradas en cuestión de minutos.Lo anterior dejó a muchos usuarios con el corazón roto y con ganas de escuchar Lo siento completamente en vivo, pero sobre todo dejó muchos memes para hacer más agradable el mal rato.Los fanáticos del futbol no se mostraron tan sorprendidos de la caída de los servidores.Otros pidieron un favor a "Santo Benito" para conseguir una entrada.Hubo otros que estaban conscientes del riesgo, pero no perdían la fe.Algunos de los fanáticos del Conejo Malo bromearon con la larga espera (porque, ¿qué más se podía hacer?).Y otros, tan emocionados en los últimos días, se rindieron.Mientras que otros usuarios pidieron contemplar a quienes podrían disfrutar del concierto afuera del Estadio Azteca.

méxico

méxico, bad bunny, 👤 gente, música