Encuentran credencial de Debanhi Escobar a kilómetros del motel donde desapareció

Una identificación de Debanhi Escobar, joven mexicana hallada muerta en la cisterna de un motel de Escobedo, Nuevo León, apareció afuera de unos condominios en... 05.05.2022

américa latina

méxico

feminicidios

La credencial corresponde a los servicios médicos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y fue hallada cerca de un departamento de los Condominios Constitución, ubicados a más de 22 kilómetros del Motel Nueva Castilla, el último lugar donde se le vio con vida y donde supuestamente la joven habría caído en una cisterna.Según testimonios recabados por el diario El Universal¸ la credencial no se veía dañada o sucia a pesar de que en días recientes ha llovida en dicha zona.Cabe destacar que el pasado 19 de abril, dos días antes de localizarse el cuerpo de Debanhi, se catearon estos condominios sin que se haya informado de algún hallazgo relevante para la investigación.Hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Nuevo León no se ha pronunciado por el hallazgo.Este 3 de mayo, Mario Escobar, padre de Debanhi, dio a conocer parte de los peritajes independientes que mandó a realizar y adelantó que existen muchas diferencias con los peritajes que realizaron las autoridades estatales.Aunque no detalló los resultados de las pruebas, Escobar indicó que existen elementos para descartar que Debanhi cayó por accidente a la cisterna del Motel Nueva Castilla y que el cuerpo fue sembrado para validar la versión del accidente.

méxico

méxico, feminicidios