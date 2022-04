https://mundo.sputniknews.com/20220430/lavrov-operacion-en-ucrania-aporta-a-liberacion-del-mundo-de-la-opresion-occidental-1125002062.html

Lavrov: operación en Ucrania aporta a liberación del mundo de la opresión occidental

Lavrov: operación en Ucrania aporta a liberación del mundo de la opresión occidental

MOSCÚ (Sputnik) — La operación especial de Rusia en Ucrania contribuye a la liberación del mundo del yugo neocolonial de Occidente, sostuvo el ministro de... 30.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-30T00:20+0000

2022-04-30T00:20+0000

2022-04-30T00:20+0000

internacional

🛡️ zonas de conflicto

rusia

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

serguéi lavrov

ayuda militar

sanciones

ucrania

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108700/20/1087002068_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_e49e9d43f3680b5282ad5920a2d3140d.jpg

Según el canciller ruso, los intentos de Estados Unidos y los países de su órbita de obstaculizar la marcha de la historia y resolver sus problemas a cuenta de otros están condenados al fracaso."El mundo de hoy posee varios centros de toma de decisiones, el mundo es multipolar (...) Todos tiene la libertad real de elegir su vía de desarrollo y participación en los procesos de integración, entre otros", resaltó.Lavrov denunció que el campo occidental trata de aplastar con los métodos más burdos a aquellas naciones que llevan a cabo una política interna y exterior independiente."Y no solo a Rusia. Vemos como imponen el pensamiento de bloques en la región de Asia y el Pacífico (...) Al estilo de la arcaica doctrina Monroe, Estados Unidos trata de dictar a América Latina qué estándares seguir (...) En esa misma línea se enmarca la presión constante a Bielorrusia. La lista es larga", remarcó.Envío de armas a UcraniaSerguéi Lavrov llamó a Estados Unidos y al resto de países de la OTAN a cesar la entrega de armas a Volodímir Zelenski si realmente quieren una solución a la crisis ucraniana."Si Estados Unidos y la OTAN verdaderamente tienen interés por la resolución de la crisis ucraniana, en primer lugar deberían recapacitar y dejar de enviar armas a Kiev", dijo.La población ucraniana, subrayó, no necesita los misiles Stinger y Javelin, sino soluciones a las urgentes cuestiones humanitarias."En segundo lugar, se requiere que el Gobierno de Kiev pare sus cínicas provocaciones, en particular en el espacio informativo", enfatizó.Lavrov denunció que las tropas de Zelenski usan a los civiles como escudos humanos, realizan "bombardeos bárbaros de las ciudades" y humillan "con crueldad animal" a los soldados rusos retenidos.El canciller indicó que el régimen ucraniano con la ayuda de sus patrocinadores occidentales y los medios globales que controlan cargan la responsabilidad de sus abusos al Ejército ruso.Lavrov instó a Estados Unidos y los países de su órbita a dejar de encubrir al régimen ucraniano, de lo contrario, advirtió, Washington, Bruselas y las otras capitales europeas tendrán que responder por su complicidad con los horrendos crímenes.Seguridad energética del mundoEstados Unidos y los países de su órbita están dispuestos a poner en peligro la seguridad energética del mundo con sus sanciones contra Moscú, advirtió Serguéi Lavrov."En aras de satisfacer sus ambiciones geopolíticas, los Estados occidentales están dispuestos a poner en peligro la seguridad energética y alimentaria de regiones enteras del mundo", alertó el canciller.Lavrov subrayó que Occidente no piensa poner freno a sus sanciones que se intensificaron tras el inicio de la operación militar de Rusia para detener los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk.Las sanciones estadounidenses y europeas contra Moscú ocasionaron a nivel mundial el alza de los precios del petróleo, gas y fertilizantes, por lo que los organismos internacionales han advertido sobre una posible escasez de alimentos a causa de estas medidas.El ministro aseguró que su país tiene la intención de cumplir los contratos de exportación de hidrocarburos, fertilizantes y alimentos."Como un actor responsable del mercado mundial, Rusia se propone continuar cumpliendo los contratos de exportación de fertilizantes, combustible, alimentos y otros bienes de importancia vital", enfatizó.

https://mundo.sputniknews.com/20220429/lavrov-rusia-no-amenaza-a-nadie-con-una-guerra-nuclear-1124991264.html

https://mundo.sputniknews.com/20220428/como-occidente-suministra-su-chatarra-a-ucrania-1124941596.html

https://mundo.sputniknews.com/20220428/experto-efectos-de-sanciones-contra-rusia-se-le-revirtieron-a-eeuu-y-sus-aliados-1124961515.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, serguéi lavrov, ayuda militar, sanciones, ucrania, otan