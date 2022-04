https://mundo.sputniknews.com/20220429/lavrov-rusia-no-amenaza-a-nadie-con-una-guerra-nuclear-1124991264.html

Lavrov: Rusia no amenaza a nadie con una guerra nuclear

Lavrov: Rusia no amenaza a nadie con una guerra nuclear

Rusia no amenaza a nadie con una guerra nuclear, los países occidentales empiezan a hablar de ello, dijo el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi... 29.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-29T18:22+0000

2022-04-29T18:22+0000

2022-04-29T19:11+0000

internacional

serguéi lavrov

rusia

guerra nuclear

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1121799743_0:16:3100:1761_1920x0_80_0_0_ea6c4bc0dfb20a51f51c353ae7bddde9.jpg

"No es Rusia la que juega con las palabras 'guerra nuclear'. Recuerden que Volodímir Zelenski dijo en enero... que Ucrania cometió un error cuando renunció a su estatus nuclear. Y luego dijo que Ucrania debería considerar la adquisición de armas nucleares. El primer ministro polaco declaró recientemente que Varsovia vería con buenos ojos el despliegue de las armas nucleares estadounidenses en su territorio y su redistribución de Alemania a Polonia. Nunca jugamos con nociones tan peligrosas. Nunca. Todos deberíamos comprometernos con las declaraciones del 'quinteto nuclear': nunca se puede desencadenar una guerra nuclear. Pero los países occidentales, en este caso, deberían tomar medidas drásticas contra los funcionarios de Ucrania y Polonia que no ven ningún peligro en jugar con esas palabras", añadió Lavrov.El 'quinteto nuclear' está formado por cinco potencias nucleares: Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China.El canciller añadió que la mayoría de los socios de rusia ha comenzado a pagar el gas en rublos."La mayoría de los socios clave de Rusia que compran gas ya han cambiado el método de pago", dijo Lavrov en una entrevista con el canal de televisión Al Arabiya. Además, declaró que Rusia no utiliza mercenarios en su operación militar en Ucrania.

https://mundo.sputniknews.com/20220426/eeuu-no-cree-que-el-conflicto-de-ucrania-acabe-en-una-guerra-nuclear-1124859843.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

serguéi lavrov, rusia, guerra nuclear