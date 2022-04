https://mundo.sputniknews.com/20220428/como-occidente-suministra-su-chatarra-a-ucrania-1124941596.html

Cómo Occidente suministra su 'chatarra' a Ucrania

Los países occidentales aprovechan el momento para deshacerse de armas antiguas y suministrarlas a Ucrania, consideró el experto militar Aleksandr Jrolenko. 28.04.2022, Sputnik Mundo

El experto recordó que en la cumbre de la OTAN celebrada en la base de Ramstein, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, dijo que estaba dispuesto a "remover cielo y tierra" para ayudar a Ucrania a conseguir la victoria."43 países participaron allí, es decir, una vez y media más que los propios países de la OTAN. Fue una reunión única. El Pentágono gobernó allí. Lloyd Austin lo dijo literalmente: removeremos cielo y tierra para ayudar a Ucrania a ganar. Hasta qué punto esto tendrá éxito es una gran pregunta", cuestionó.La declaración de Austin "abre la taquilla" para el suministro de armas y muchos países quieren aprovechar el momento, aseguró.Ya que las armas suministradas por Occidente no siempre satisfacen las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Kiev podría estar detrás de los recientes ataques en Transnistria, cree Vitali Kiselev, viceministro del Interior de la República Popular de Lugansk.Su objetivo principal era apoderarse de las municiones que se encuentran en el territorio de Transnistria. En particular, las explosiones se produjeron en un pueblo donde se encuentra un depósito significativo de municiones.Sin embargo, Alexandr Jrolenko considera que no fue Kiev quien inició los ataques, sino que lo hizo a petición de EEUU.

