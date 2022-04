https://mundo.sputniknews.com/20220425/ricardo-anaya-lanza-advertencia-oposicion-unida-puede-ganarle-a-morena-en-el-2024-1124788493.html

Ricardo Anaya lanza advertencia: "Oposición unida puede ganarle a Morena en el 2024"

Ricardo Anaya lanza advertencia: "Oposición unida puede ganarle a Morena en el 2024"

La oposición de México unida tiene la capacidad de derrotar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la elección presidencial de 2024 y ya tiene... 25.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-25T16:40+0000

2022-04-25T16:40+0000

2022-04-25T16:40+0000

américa latina

méxico

elecciones presidenciales en méxico (2024)

andrés manuel lópez obrador

morena

ricardo anaya

partido acción nacional (pan)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1124787303_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_2247dfbdfc9243d85b17350233b57943.jpg

"Yo estoy convencido de que unidos podemos frenar este desastre, sí hay esperanza, en 2024 los vamos a sacar, los vamos a sacar para que el país vuelva a ser de todas y de todos, pare reconciliarnos como mexicanos, para trabajar juntos en las soluciones que nos urgen", sostuvo en un video divulgado en sus redes sociales.En las elecciones federales de 2021, que renovaron el Congreso de la Unión, Morena obtuvo 21 millones de votos mientras que la oposición, donde participaron Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PAN), sumó 23 millones de votos, aseveró Anaya."Ellos no representan a todos los mexicanos, somos muchos más los que nos oponemos a su visión retrógrada y pendenciera, somos muchos más los que queremos un futuro mejor", subrayó el exaspirante presidencial.Además, aseveró que en la consulta de revocación de mandato, celebrada el 10 de abril, López Obrador obtuvo apenas la mitad de los sufragios que en 2018 lo convirtieron en presidente."Está clarísimo que vienen en picada", declaró y reiteró su acusación de que la reforma eléctrica, que no alcanzó mayoría calificada, le habría hecho muchísimo daño al país por priorizar energías caras y sucias por encima de las fuentes energéticas sucias, por lo que felicitó a los legisladores de oposición que la rechazaron."Les quiero expresar mi solidaridad, yo sé muy bien lo que es pagar el precio de ser oposición, no se rindan", manifestó.

https://mundo.sputniknews.com/20220418/anaya-seria-ingenuo-cantar-victoria-pese-a-rechazo-a-la-reforma-electrica-de-amlo-1124516933.html

https://mundo.sputniknews.com/20220418/morena-lidera-preferencias-rumbo-a-2024-pese-a-reves-contra-la-reforma-electrica-1124533341.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, elecciones presidenciales en méxico (2024), andrés manuel lópez obrador, morena, ricardo anaya, partido acción nacional (pan)