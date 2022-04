https://mundo.sputniknews.com/20220411/ley-seca-domingo-de-ramos-y-barbacoa-imagenes-callejeras-de-la-revocacion-de-mandato--fotos-1124262951.html

Ley seca, domingo de ramos y barbacoa: imágenes callejeras de la revocación de mandato | Fotos

A las 18:20 horas una mujer de pelo canoso llegó a la casilla aledaña al edificio Allende, en el multifamiliar Tlatelolco, para solicitar su derecho a... 11.04.2022, Sputnik Mundo

El recinto ya había cerrado sus puertas, puntual en suspender la participación a las 18:00 horas, de acuerdo con lo estipulado por el Instituto Nacional Electoral (INE). La señora acusó que perdió tiempo buscando su casilla en otra dirección, una denuncia frecuente durante el referéndum.Luego de que se le negaran recursos adicionales para la organización del evento, el INE agrupó casillas de distintas secciones en puntos de votación para resolver la operatividad del ejercicio, que alcanzó dimensiones inesperadas en comparación con el plebiscito anterior, celebrado el 1 de agosto de 2021 con la participación de más de 6,6 millones de ciudadanos.En esta ocasión, la primera consulta de revocación de mandato de la historia de México, fueron más de 16,4 millones de sufragios los contabilizados por el órgano electoral.Sputnik recorrió algunas calles de la Ciudad de México para percibir el desarrollo de la jornada.En Villa Coapa, barrio ubicado en la zona sur de la capital del país, la discusión electoral alcanzó el puesto dominical de barbacoa de la avenida Sauzales, entre Periférico y Calzada del Hueso.Un profesor egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México se inconforma, junto a su consomé, en torno a la eficacia del ejercicio de revocación, mientras aplaude la voluntad política de consultar las decisiones gubernamentales.En el barrio del Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, históricamente controlado a nivel electoral por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), desde algunas semanas antes las calles lucieron abundante propaganda a favor de la participación y de apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador.Ante la reiterada acusación de que el INE no había sido claro en identificar los puntos de participación, a pesar de que habilitó un sitio web sólo para eso (Ubica tu casilla), los habitantes de la comunidad, barrio popular de la Ciudad de México, implementaron un sistema de aviso local para orientar a los electores: utilizaron las pancartas de apoyo como soportes para la dirección de las casillas.País de las simultaneidades, los puestos de tianguis sobre ruedas condicionan la distribución de la fila en que se distribuyen quienes buscan ingresar a la casilla para elegir entre revocar el mandato de manera anticipada al presidente por pérdida de confianza o entre que siga al frente del ejecutivo federal.Además, las iglesias de la Ciudad de México no olvidan que el 10 de abril es Domingo de ramos, celebración cristiana del ingreso de Jesús en Jerusalén antes de ser crucificado por las autoridades romanas, y acompañan la jornada electoral con racimos de palma tejida en torno a sus edificaciones.Las colonias Portales y Obrera emiten el voto con tranquilidad, sin embargo en los kilómetros de recorrido que separan un punto de otro no parecen aparecer más casillas: se percibe la acotación de espacios en relación con jornadas electorales de elección presidencial.Nueve de cada 10 personas que acudieron a participar en la revocación de mandato expresaron apoyo al presidente López Obrador, lo que quizás explica la concordia reiterada en los puntos de participación.El Zócalo capitalino, punto histórico de celebración y debate de la izquierda mexicana, luce tomado por un armatoste provisional: la aparente instalación de una especie de museo itinerario con el que las autoridades cancelan de facto la expresión ciudadana de apoyo o descontento ante el proceso.En el histórico mercado de Tepito los pasillos de tenis, carteras, papas, pantalones, carcazas de celulares lucen repletos con normalidad, sin pausas ante la llamada fiesta de la democracia: hay normalidades que nunca se relativizan, o casi nunca.Y en el mercado de La Lagunilla, reconocido por sus fiestas que se reiteran cada domingo entre puestos de licuachelas y micheladas, se sufre la ley seca interpuesta por el gobierno de la Ciudad de México, aunque también se burla la disposición con latas simuladas en bolsas de papel estraza o plástico negro.Marchantes y vendedores dan sorbos a sus bebidas alcohólicas mientras los rondines policiacos los amenazan, pero la medida busca minimizar posibles percances sociales durante la jornada electoral.En Tlatelolco, barrio histórico donde se perpetró una matanza de estudiantes en 1968, en los últimos minutos de la participación en urnas, simpatizantes de López Obrador esperan el cierre de la jornada sentados en bancas aledañas a la casilla del edificio Allende y envían mensajes de voz felicitándose, adelantan un millón de votos en la Ciudad de México, repasan los programas sociales del gobierno federal, admiten el cansancio entre sonrisas.El disenso, en la voz ciudadano como en las boletas, es casi nulo. El presidente tiende a concentrar un 60% de apoyo en las encuestas elaboradas por casas estadísticas y medios de comunicación, así que la proporción de 91,8% de apoyo en la revocación de mandato rebasa las expectativas más halagadoras.Esa misma perspectiva se adelantaba en las casillas recorridas por Sputnik: sin alebrestamiento, sin conflictos, sin urgencia, sin pleito, sin choque entre visiones opuestas, la gente acude a votar amparada en la lluvia esporádica y el sol constante del domingo 10 de abril. Un desarrollo de la jornada contrastante con las duras descalificaciones cruzadas entre el gobierno federal, el INE y la oposición durante el proceso entre la aprobación de la ley de revocación de mandato y la organización del ejercicio.Las lecciones políticas las extraen el mandatario, los simpatizantes de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los periodistas y politólogos de la plaza pública. A nivel de piso, las cosas simplemente fluyeron. Es el proceso de aprendizaje democrático en un país en donde, a decir del novelista peruano Mario Vargas Llosa, alguna vez se ejerció una dictadura perfecta.

