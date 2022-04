https://mundo.sputniknews.com/20220418/anaya-seria-ingenuo-cantar-victoria-pese-a-rechazo-a-la-reforma-electrica-de-amlo-1124516933.html

Anaya: "Sería ingenuo cantar victoria pese a rechazo a la reforma eléctrica de AMLO"

Anaya: "Sería ingenuo cantar victoria pese a rechazo a la reforma eléctrica de AMLO"

Aunque la oposición legislativa de México impidió que triunfara el proyecto de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, sería ingenuo... 18.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-18T17:06+0000

2022-04-18T17:06+0000

2022-04-18T17:06+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

ricardo anaya

partido acción nacional (pan)

morena

reforma eléctrica de amlo

instituto nacional electoral (ine)

cámara de diputados

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1124515260_0:35:1281:755_1920x0_80_0_0_35538443429be591029f4ad1b33cdd69.jpg

Abanderado en 2018 por el Partido Acción Nacional (PAN), Anaya publicó un video en Twitter donde aseveró que la oposición cuando se une le sirve mucho a México y puede garantizar ganarle al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones presidenciales de 2024 si se mantiene articulada.Debido a que necesitaba mayoría calificada para ingresar sus propuestas de modificaciones constitucionales, la reforma eléctrica fue rechazada este domingo 17 de abril en la Cámara de Diputados, con 275 votos a favor, 223 en contra y cero abstenciones."Después de la revocación y después de esta reforma fallida queda claro que la unidad es la clave para sacar a México del desastre al que Morena lo ha llevado, o sea, ya no hay duda de que sí podemos derrotar a Morena, en 2024 los vamos a sacar porque han dado pésimos resultados", agregó Anaya.Además, aseveró que si los partidos opositores ganan la elección presidencial de 2024 no retirarán los apoyos y servicios que ahora se reciben, en referencia a los programas sociales de López Obrador aunque no los mencionó explícitamente.En cambio, dijo que aumentarán los servicios principalmente en materia de salud y educación.Anaya calificó de contaminante la reforma eléctrica y reprochó que tuviera la intención de devolver la economía mexicana a los monopolios de Estado."La buena noticia es que sí hay de otra y la unidad es el camino pero la próxima batalla es defender al INE (Instituto Nacional Electoral) porque acabar con el INE es acabar con nuestra democracia y eso no lo podemos permitir", consideró el excandidato presidencial."Hoy sabemos que la oposición unida resiste cualquier adversidad y debemos seguir unidos para servirle a México", concluyó.

https://mundo.sputniknews.com/20220418/se-cometio-un-acto-de-traicion-a-mexico-amlo-habla-sobre-el-rechazo-a-su-reforma-electrica--1124505875.html

https://mundo.sputniknews.com/20220411/ine-arremete-contra-amlo-otra-vez-y-acusa-de-boicot-a-su-gobierno-1124273405.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, andrés manuel lópez obrador, ricardo anaya, partido acción nacional (pan), morena, reforma eléctrica de amlo, instituto nacional electoral (ine), cámara de diputados