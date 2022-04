https://mundo.sputniknews.com/20220422/usar-el-ascensor-o-subir-las-escaleras-estos-son-los-efectos-en-tu-salud-1124721539.html

¿Usar el ascensor o subir las escaleras? Estos son los efectos en tu salud

¿Usar el ascensor o subir las escaleras? Estos son los efectos en tu salud

La facilidad de acceso al alimento y otros servicios hizo de la humanidad un ser sedentario. Pero pequeños hábitos pueden ayudarnos a romper con ello. Un entrenador nos cuenta los beneficios de decisiones como abandonar el elevador.

2022-04-22T22:10+0000

2022-04-22T22:10+0000

2022-04-22T22:10+0000

zona violeta

💗 salud

ejercicio físico

fitness

sociedad

sociedad

vida

hábitos

hábitos saludables

🥚 alimentación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1124725386_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_5c00330ee84c24490e032f70d456aa4d.jpg

¿Usar el ascensor o subir las escaleras? Estos son los efectos en tu salud ¿Usar el ascensor o subir las escaleras? Estos son los efectos en tu salud

Desde los orígenes del ser humano, moverse fue un mecanismo de supervivencia para cazar y recolectar alimentos que le permitieran vivir. Así se adaptaron nuestros genes a este estilo de vida.Quienes no lograron hacerlo, se extinguieron. Así lo expresa en un artículo el investigador español Xabier Río de Frutos, quien explicó la importancia de la actividad física para nuestro organismo.En el texto publicado en el portal especializado The Conversation, agregó que el desarrollo genético generado durante millones de años hoy se manifiesta de otra forma, al no ser tan necesario moverse para recolectar alimentos.Esto causa desequilibrios en el organismo humano, lo que puede derivar en enfermedades como la obesidad y sus derivados.Teniendo en cuenta el mundo agitado en el que hoy vivimos, y con el escaso tiempo a veces disponible para hacer ejercicio, empezamos a buscar el espacio en pequeñas actividades cotidianas, como subir una escalera.Son varios los hábitos que pueden incorporarse en el día a día para contrarrestar el sedentarismo y generar una mayor calidad de vida según Mesa."Me voy a trabajar a las 8:30 de la mañana. En vez de bajar por el ascensor, bajo por las escaleras. Y cuando vuelvo a las seis de la tarde, subo por las escaleras", indicó el entrevistado."Esto no me va a hacer un gran cambio en el día a día, pero si le sumo que cuando tengo que ir a hacer las compras al supermercado, en vez de ir en el auto voy caminando y vuelvo cargando con las bolsas (...) le estoy agregando más movimiento a mi cuerpo en el día a día en el día a día", agregó.La recomendación es incorporar estos cambios y su intensidad de forma gradual, para evitar daños en la salud.El entrenador aclaró que este tipo de ejercicios no aportan una tonificación o una reducción de peso significativa, pero sí bienestar. "Voy a estar más activo y voy a tener también mucha más energía en general. Voy a estar moviendo mucho más el cuerpo con todos los beneficios que ello tiene", agregó el entrenador.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud, ejercicio físico, fitness, sociedad, sociedad, vida, hábitos, hábitos saludables, 🥚 alimentación, аудио