Las sanciones contra Rusia "esconden el control de las fuentes de energía"

CARACAS (Sputnik) — La sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa contra Rusia por su operación militar especial en Ucrania buscan el control de las... 19.04.2022, Sputnik Mundo

Rusia inició el pasado 24 de febrero una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú tres días antes como estados soberanos, necesitan ayuda frente a la agresión de Kiev.Tras la operación especial militar, varios países establecieron sanciones contra Moscú, las cuales van desde la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Díaz, expresidenta de la comisión de DDHH de la Asamblea Nacional Constituyente (2017-2020), consideró que las sanciones contra Rusia podrían tener un efecto boomerang.De acuerdo con el ministro lituano de Asuntos Exteriores, Gabrielius Landsbergis, los países de la Unión Europea están elaborando un sexto paquete de sanciones contra Rusia que contempla incluir una opción petrolera.En ese sentido, Díaz señaló que las medidas impuestas por estos países buscan doblegar a Rusia con sanciones extraterritoriales."Necesitan doblegar a quien es una potencia mundial, una potencia militar (…) Rusia es una potencia económica porque según las cifras es el segundo tenedor de oro en el mundo, Rusia pudiera cambiar la forma del sistema monetario aliada con otros países y acabar con el petrodólar (dólar estadounidense obtenido a través de la venta de petróleo), y EEUU no lo puede permitir y para ello utiliza las sanciones extraterritoriales", acotó.NazismoLas autoridades rusas aseguraron que el objetivo de la operación es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.No obstante, Díaz señaló que Rusia es el único país que está haciendo frente a la ola de nazismo.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.Violación de DDHHDíaz también destacó que el Gobierno de Estados Unidos no tiene moral para juzgar a otras naciones por violación de derechos humanos (DDHH), y solo lo utiliza contra otros países para justificar sus sanciones e invasiones militares.El Gobierno estadounidense publicó el pasado 12 de abril su informe anual sobre derechos humanos, en el cual señaló a países como Rusia, China, Cuba, Nicaragua y Venezuela.La abogada manifestó que Estados Unidos es uno de los países con las peores políticas sobre la defensa de derechos humanos hacia la población migrante."Sus estándares de protección y defensa de los DDHH es de los peores y si no verifiquen cómo es que tienen niños presos, verifiquen la política de persecución, la política de persecución a inmigrantes y la política de las mal llamadas sanciones extraterritoriales, que son normas del derecho interno de Estados Unidos, pero que se hacen extraterritoriales en virtud del control férreo que ellos tienen de las instituciones financieras globales", comentó.VenezuelaEl Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en el documento que el Gobierno venezolano mantiene en prisión a "centenares" de presos por motivaciones políticas, de los cuales 50 estarían "en condiciones de salud críticas".Además, denunció una "alta impunidad" y la existencia de "presos políticos" en esta nación caribeña.Por su parte, el Gobierno venezolano rechazó el 15 de abril este informe, al considerar que carece de rigor técnico y credibilidad.No obstante, instó a EEUU a resolver su crisis carcelaria, tras considerar que este es el país con mayor índice de encarcelación.De igual manera, Díaz consideró que el informe de Estados Unidos busca satanizar a los gobiernos que no se doblegan a sus intereses."Reconocemos que el informe es sesgado, que está alimentado con intenciones no muy santas, que está alimentado por una estrategia de satanizar a los gobiernos que se oponen a los dictámenes y a los intereses en este caso de las corporaciones que están detrás, que son el poder real detrás de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de todos estos países que se alían para dañar las economías sobre todos países que tienen recursos petroleros, recursos mineros y que tienen energía, eso es una constante", indicó.Violación a DDHH en VenezuelaSin embargo, la exconstituyente admitió que en su país se han registrado casos aislados sobre violaciones de derechos humanos, los cuales aseguró no constituyen una política de Estado.Asimismo, opinó que el sistema de justicia de su país no responde a los estándares internacionales."La gran deuda pendiente de la revolución bolivariana o de este proceso es el sistema de justicia que lamentablemente hoy no responde a los estándares que deben responder a nivel internacional", acotó.En junio de 2021, el presidente Nicolás Maduro creó la comisión para "la revolución judicial".Entretanto, el Parlamento sancionó el pasado 18 de enero la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia con el objetivo de garantizar el derecho de los ciudadanos a los debidos procesos judiciales.Además, la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) actualmente estudia los expedientes de los aspirantes a magistrados para conformar el nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

