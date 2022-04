Los juegos electorales en Francia: embargo al petróleo ruso vs. los precios de los combustibles

https://mundo.sputniknews.com/20220419/los-juegos-electorales-en-francia-embargo-al-petroleo-ruso-vs-los-precios-de-los-combustibles-1124570130.html

Los intentos de Francia de persuadir a sus aliados europeos de imponer un embargo a los suministros de petr贸leo ruso no son nada m谩s que 'juegos... 19.04.2022, Sputnik Mundo

Francia se esfuerza para convencer a los pa铆ses de la Uni贸n Europea (UE) de imponer un embargo a los env铆os del petr贸leo de Rusia, declar贸 el ministro franc茅s de Econom铆a y Finanzas, Bruno Le Maire. Previamente el presidente franc茅s, Emmanuel Macron, abog贸 por limitar las entregas de petr贸leo y carb贸n rusos a la UE.Seg煤n la opini贸n de Alex茅i Grivach, director general adjunto del Fondo Nacional de Seguridad Energ茅tica, estas declaraciones est谩n vinculadas a la situaci贸n electoral francesa y no a la realidad del mercado energ茅tico europeo.Sin embargo, puso de relieve que Francia forma parte del mercado energ茅tico europeo y tambi茅n se ve muy afectada por el aumento de los precios, incluso antes de que se imponga el embargo.El experto subray贸 que los precios de los combustibles en Europa han subido dr谩sticamente, y no se trata de una subida especulativa, sino un precio real para el mercado."Para los franceses, los precios se mantienen bajos de manera artificial. Los congelaron el pasado oto帽o, antes de las elecciones. Pero no pueden permanecer congelados durante mucho tiempo, porque se est谩 formando un vac铆o de liquidez en las empresas que suministran este recurso. Cada d铆a este agujero de caja aumenta, y cada vez es m谩s dif铆cil parcharlo. Tarde o temprano puede acabar en una explosi贸n social", consider贸 el experto.Seg煤n el analista, la UE no tiene muchas opciones: "o la UE se divide y no habr谩 ninguna solidaridad energ茅tica, o van a apoyar al mercado y sufrir todos juntos", compartiendo escasas reservas, que se reducir铆an en caso de interrupci贸n f铆sica del suministro energ茅tico.El riesgo de corte de suministros no existe hoy, pero puede surgir en medio de esa ret贸rica por parte de los europeos y de una escalada de la guerra comercial, concluy贸 Grivach.

