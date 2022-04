https://mundo.sputniknews.com/20220419/la-razon-por-la-que-amlo-no-esta-de-acuerdo-con-el-lema-de-la-unam-1124553385.html

La razón por la que AMLO no está de acuerdo con el lema de la UNAM

La razón por la que AMLO no está de acuerdo con el lema de la UNAM

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador explicó por qué no comulga con el gran lema de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): “Por mi... 19.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-19T13:56+0000

2022-04-19T13:56+0000

2022-04-19T13:56+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

urss

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1117432827_0:59:1500:903_1920x0_80_0_0_1b7fdcd58ea7521f7d9069fd66181017.jpg

Con el objetivo de que las nuevas generaciones no adopten pensamientos ni ideologías conservadoras, el mandatario mexicano prefiere no promover nada que discrimine o separe a la humanidad en razas o géneros.Así lo dijo López Obrador durante su conferencia matutina de prensa del 19 de abril, donde expuso su inconformidad con el lema de la UNAM, una de las instituciones educativas más prestigiosas del mundo y la segunda mejor de América Latina, según el QS World University Rankings.“Admiro al maestro [José] Vasconcelos, pero no estoy de acuerdo con el lema de la UNAM. Yo no creo ni siquiera en las razas, yo creo en las culturas”, comentó el presidente de México.El autor del lema “Por mi raza hablará mi espíritu” fue José Vasconcelos, quien fue rector de la Universidad en 1920 y a menudo se le considera uno de los principales impulsores de la educación pública en la región latinoamericana.De acuerdo con fichas informativas de la UNAM, la frase fue acuñada en un tiempo en el que las esperanzas de la Revolución Mexicana aún estaban vivas y había una gran fe en “la patría y el ánimo redentor”.El presidente López Obrador sostuvo que los estudiantes, al menos en América Latina, son “la levadura” de muchos movimientos sociales que pretenden y logran transformar el statu quo de una sociedad. Sin embargo, el mandatario ha criticado en varias ocasiones a la UNAM, a la que señala de haber adoptado una postura neoliberal por criticar sus políticas de Gobierno."Hasta trotskistas se volvieron neoliberales, los fueron cooptando", dijo en referencia a la corriente política derivada del pensamiento del ruso León Trotski, quien fue el dirigente del Ejército Rojo en el proceso de formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)."Se derechizó mucho la UNAM aunque digan lo contrario, se ‘aburguesaron’ los de arriba, imagínense la UNAM aplicando desde el inicio de las primeras medidas neoliberales del terreno educativo, aplicando el que se cobraran cuotas", acusó López Obrador.

https://mundo.sputniknews.com/20211215/quienes-fueron-los-mexicanos-que-realmente-simpatizaron-con-las-ideas-de-hitler-1119353471.html

https://mundo.sputniknews.com/20220418/jacobo-grinberg-el-cientifico-mexicano-desaparecido-que-estaba-en-la-mira-de-la-cia-1124529025.html

méxico

urss

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, andrés manuel lópez obrador, universidad nacional autónoma de méxico (unam), urss