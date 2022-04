https://mundo.sputniknews.com/20220418/se-cometio-un-acto-de-traicion-a-mexico-amlo-habla-sobre-el-rechazo-a-su-reforma-electrica--1124505875.html

"Se cometió un acto de traición a México": AMLO habla sobre el rechazo a su reforma eléctrica

"Se cometió un acto de traición a México": AMLO habla sobre el rechazo a su reforma eléctrica

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica que propuso cometieron una... 18.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-18T12:52+0000

2022-04-18T12:52+0000

2022-04-18T12:52+0000

américa latina

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1124197119_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_3579dbd6720af23324d0f0cfda33bf84.jpg

López Obrador subrayó que dichas personas respaldaron a las empresas extranjeras y no al país. "Estos diputados los respaldaron a los saqueadores", agregó. Aunque la reforma eléctrica impulsada por el presidente tuvo 275 votos a favor ésta no alcanzó la mayoría calificada necesaria para los cambios constitucionales. Se emitieron 223 votos en contra. La propuesta energética de López Obrador pretendía modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución mexicana y en ella se plantearon dos aristas que han sido los más polémicos: el fortalecimiento, por ley, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la nacionalización del litio.De acuerdo con el propio presidente de México, la reforma buscaba reparar el daño provocado por los gobiernos neoliberales anteriores que premiaron a la iniciativa privada en lugar de las empresas estatales.López Obrador señaló el pasado 11 de abril que tiene un plan alterno para proteger el litio: cambiar la Ley Minera. "En el caso de que no se alcance la mayoría absoluta, al día siguiente envío la ley para reformar la Ley Minera y proteger el litio", sentenció el mandatario.

https://mundo.sputniknews.com/20220418/diputados-opositores-frenan-contrarreforma-del-sector-electrico-en-mexico-1124498883.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gobierno de méxico, andrés manuel lópez obrador