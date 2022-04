https://mundo.sputniknews.com/20220418/jacobo-grinberg-el-cientifico-mexicano-desaparecido-que-estaba-en-la-mira-de-la-cia-1124529025.html

Jacobo Grinberg, el científico mexicano desaparecido que estaba en la mira de la CIA

Jacobo Grinberg, el científico mexicano desaparecido que estaba en la mira de la CIA

El científico mexicano Jacobo Grinberg desapareció hace casi 18 años justo cuando estaba a punto de realizar uno de sus experimentos más ambiciosos que...

A pesar de los años, la desaparición del neurofisiólogo se cuela nuevamente en las conversaciones de jóvenes, ahora en redes sociales, y es motivo de artículos y reportajes en medios de comunicación en donde se recuerda principalmente los estudios que Grinberg-Zylberbaum hizo a Bárbara Guerrero Pachita, una médium que aseguraba que recibía el espíritu de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, para poder materializar órganos y realizar cirugías que desafían toda lógica médica conocida.Uno de los factores que abonan al revival de Jacobo Grinberg es el documental El secreto del Dr. Grinberg del cineasta Ida Cuéllar, quien hace 10 años inició una investigación que lo llevó a entrevistar al comandante encargado de buscar al científico mexicano y a encontrar sus trabajos académicos en los papeles desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés)."Todo este tema fascina desde los múltiples ángulos que tiene. Me obsesioné bastante con el caso y ya que conocí la historia no pude parar. Empecé con los libros, al cabo de seis meses volví a México y comencé a investigar", cuenta el director en entrevista con Sputnik.Las vidas de Jacobo GrinbergJacobo Grinberg-Zylberbaum nació el 12 de diciembre de 1946 en el seno de una familia de cuatro hermanos. Aunque estudió física un año en la UNAM, terminó su carrera en psicología y fundó en 1968 el Laboratorio de Psicofisiología de la Universidad Anáhuac y el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia.En ese mismo año, el mexicano inició una búsqueda espiritual que lo puso en contacto con la contracultura y sus propuestas de expandir la mente y la percepción a través de la meditación y del consumo de drogas como el LSD, así como a las ideas que el escritor mexicano Carlos Castaneda planteó en el popular libro Las enseñanzas de Don Juan.Entre sus experimentos más conocidos para descubrir el potencial de la mente humana y probar la existencia de un "tercer ojo" están los entrenamientos que ideó para que niños pudieran leer mensajes escritos con tinta en una tarjeta con los ojos cerrados, como una forma de demostrar que nuestra realidad es perceptible más allá de nuestros sentidos físicos.Mucho del trabajo de Grinberg se enfocó en la telepatía y en su teoría sintérgica, y algunos de sus artículos académicos serían revisados por la propia CIA, como Correlatos psicofisiológicos de comunicación, gravitación y unidad: la teoría sintérgica y Los orbitales de la conciencia. Una aproximación neurosintérgica a los niveles discretos de la experiencia consciente, los cuales fueron desclasificados en 2001.Sin embargo, sería hasta la década de los 70 cuando tendría el encuentro que cambiaría su vida. Mientras realizaba un estudio sobre los chamanes en México conoció a Pachita, a través de la Margarita López Portillo, hermana del expresidente de México José López Portillo.Pachita fue la matriarca de una familia que desde hace décadas realiza terapias para curar cáncer, fracturas internas y cualquier mal sin contar con ninguna preparación médica. Su don lo ejercen en un estado de trance que les permite, según las descripciones del propio Grinberg, materializar objetos, órganos y tejidos en sus manos y realizar cirugías que no cumplen con ningún parámetro médico actual.El estudio del don de Pachita le permitió a Grinberg desarrollar su teoría sintérgica, un intento teórico y científico sobre la realidad que ayudaría a explicar la labor de Bárbara Guerrero, quien negaba alguna injerencia en las curaciones que hacía y delegaba todo el crédito al espíritu que tomaba su cuerpo: el del último tlatoani mexica, Cuauhtémoc, a quien se refieren como El Hermanito.La teoría sintérgica, en términos muy simples, plantea que lo que entendemos por realidad física es producto de la interacción de nuestro cerebro con una especie de holograma o red invisible y universal a la que denominó lattice. Es decir, nuestro mundo físico no lo conocemos a través de los sentidos, sino desde la percepción de nuestra mente con la lattice. Para Grinberg, Pachita lograba literalmente alterar la realidad porque controlaba conscientemente su interacción con esta red, en un proceso de trance y concentración que podía ser comparable con la meditación.La relación de Pachita y Grinberg terminó abruptamente, aparentemente porun recelo proveniente desde la Presidencia de México que alejó al investigador de la médium originaria de Parral, Chihuahua, fallecida el 29 de abril de 1979.El camino a BoulderJacobo Grinberg continuó con sus investigaciones, pero también con la escritura de sus libros en los que expuso desde sus teorías hasta relatos y poemas, un tanto autobiográficos y en los que, para algunos seguidores, él mismo vaticinó su posible desaparición.Uno de los experimentos más importantes que realizó Grinberg fue probar que dos mentes humanas están conectadas a nivel psíquico y neurológico, incluso si están en habitaciones separadas. La prueba final se realizaría con un satélite que conectaría a dos personas, una en la India y otra en México. Pero cuando estuvo a punto de realizar el experimento, el 8 de diciembre del 94, desapareció sin siquiera avisarle a su hija, Estusha Grinberg con quien tenía una estrecha relación. El disco duro con sus tesis e hipótesis más recientes, también se desvaneció.Tal como registra Ida Cuéllar en su documental, desde semanas antes Jacobo Grinberg hacía declaraciones que sugerían que pronto podría desaparecer, incluso hasta deslizando la posibilidad de que viajaría a Nepal para estudiar meditación.La primera línea de investigación fue un crimen pasional cometido por su esposa Teresa Mendoza, ya que el círculo cercano a Grinberg aseguraba que él mismo les había dicho que le tenía miedo y temía por su vida. Mendoza desapareció poco después que el científico mexicano y se le vio en la casa donde vivían juntos, una semana después de la desaparición, acompañada de una mujer desconocida, lo que incluso le valió acusaciones de ser una espía estadounidense.Aunque se investigaron líneas como homicidio y secuestro, el comandante Clemente Padilla, a cargo de la investigación, encontró pistas de que el mexicano llegó a Boulder, Colorado, donde halló indicios de una colaboración secreta entre el científico y la Universidad de Colorado. Pero cuando notificó los hallazgos sus superiores lo sacaron de la investigación y lo tildaron de loco."Te das cuenta que muchos de los testigos, sobre todo los de Boulder, fueron desestimados de una manera casi sospechosa. ¿Por qué de repente un tipo dice que lo ha visto y da pistas tan claras y es totalmente ignorado? Él único que le creyó fue Padilla y por ello lo echaron de la policía. Te hace pensar que algo había", comenta Ida Cuéllar sobre el caso que llevó al comandante a cargo a esconderse en Malinalco, convencido de que en su salida incluso intervino el expresidente Ernesto Zedillo.Para el cineasta español, todas las posibilidades que existen alrededor de la desaparición de Jacobo Grinberg son la muestra misma de los planteamientos del científico mexicano: un sin fin de posibilidades.

